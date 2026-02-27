Uso de celulares en el aula: "La escuela enfrenta un desafío de época"

En el marco del debate sobre el uso de celulares en el ámbito escolar, algunas instituciones de Bahía Blanca —entre ellas el Colegio San Francisco de Asís— avanzan en la implementación de acuerdos que regulan o restringen su utilización durante la jornada educativa.

El tema fue abordado por el jefe regional de Educación Privada, Luis Soifer, durante una entrevista en el programa Panorama, que se emite por LU2.

Soifer explicó que cada establecimiento cuenta con sus propios acuerdos institucionales para definir la convivencia. "Todas las instituciones educativas cuentan con lo que los docentes conocemos como AIC: Acuerdos Institucionales de Convivencia. En ese marco, cada escuela propone y consensúa diferentes modos de habitarla", señaló.

En ese contexto, indicó que la regulación del uso de celulares forma parte de un análisis interno de cada comunidad educativa. "La escuela enfrenta un desafío de época. La tecnología nos atraviesa en todos los órdenes de la vida. Sin embargo, se sostiene en otros ritmos: propone enseñar y aprender. En ese sentido, la inmediatez que impone lo digital resulta, en algún punto, contracultural", sostuvo.

Según detalló, el objetivo no es la prohibición en sí misma, sino la generación de condiciones adecuadas para el proceso pedagógico. "Desde ese lugar, cada escuela se piensa al interior y, en diálogo con su comunidad, busca cómo recuperar la pausa en medio de la inmediatez. Se trata de generar las condiciones para que pueda desplegarse aquello que entusiasma a quienes la habitan: enseñar", afirmó.

Consultado sobre si las instituciones mantendrán reuniones informativas con las familias antes de aplicar las medidas, respondió: "Tal como lo describís, cada escuela —desde su propio contexto— impulsa encuentros con las familias para definir cómo instrumentar, en este caso, el uso del celular dentro del ámbito escolar".

En relación con la posibilidad de habilitar dispositivos en situaciones puntuales, Soifer aclaró que la decisión dependerá del sentido pedagógico. "En la escuela siempre buscamos otorgar sentido pedagógico a cada actividad que se realiza. Cuando una tarea lo requiere y está planificada para ser mediada por la tecnología, existe una propuesta concreta para llevarla adelante. No se trata de prohibir por prohibir, sino de acordar criterios que nos permitan habitar la escuela de una mejor manera", explicó. Y agregó: "Ante una necesidad específica o una actividad diseñada con un propósito pedagógico claro, todo dispositivo que pueda aportar a la enseñanza y al aprendizaje es bienvenido".

Respecto a la responsabilidad institucional ante el eventual retiro de celulares por incumplimientos, indicó que los procedimientos están contemplados. "Cada institución establece sus propios acuerdos y, cuando asume este desafío, lo hace a partir de una planificación institucional previa. Allí se definen, por ejemplo, los espacios donde los celulares quedan resguardados y quiénes son los responsables de su recepción y entrega. Estos aspectos están contemplados", aseguró.

Sobre el impacto en los estudiantes, especialmente en relación con la ansiedad que puede generar la restricción, señaló: "Estamos acostumbrados a tener el celular en la mano en todos los órdenes de la vida, incluso en situaciones de riesgo, como ocurre en el tránsito. La escuela comprende que los cambios son paulatinos. Por eso, cada situación será acompañada de manera particular".

Asimismo, remarcó que las decisiones no se toman de manera aislada del contexto social. "La escuela no está escindida del contexto social en el que está inmersa. Cada una, según su realidad, aborda este desafío. En algunos casos, donde el dispositivo ya forma parte de la dinámica pedagógica y resulta necesario, también es bienvenido. Si el uso del celular tiene un sentido claro, no hay inconveniente. El desafío es volver a encontrarnos en lo personal: en la mirada y en el diálogo. Y ese proceso llevará tiempo", concluyó.

En otro tramo de la entrevista, Soifer se refirió a la baja de la natalidad en el distrito. "Es un dato cuantitativo: la cantidad de nacimientos es menor. Esa tendencia comienza a evidenciarse en el nivel inicial. Por el momento, el impacto no se ha trasladado al nivel primario ni al secundario", concluyó.