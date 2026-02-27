Ventana FIBa: Dominicana y el Che García le ganaron a Estados Unidos

Comenzó este viernes la segunda ventana internacional FIBa. para los seleccionados de básquetbol del continente, que buscan la clasificación al Mundial de Qatar 2027.

Como ya informamos, Argentina jugará esta noche el primero de sus dos compromisos en el país, ante Uruguay. Será por el grupo D, a las 21.30.

La fecha FIBa. arrancó con la resonante victoria de República Dominicana ante Estados Unidos por 87 a 79 en el estadio Frontwave Arena, en Oceanside, California.

El partido correspondió a la zona A El equipo dirigido por el entrenador bahiense Néstor "Che" García volvió a dar la nota como visitante, logrando su cuarto éxito en fila en esa condición.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, no cuenta con la mayoría de sus figuras como Andrés Feliz, Jean Montero, Chris Duarte y Lester Quiñones, entre otros, no estuvieron disponibles en esta ventana. Tampoco a los NBA Karl-Anthony Towns (New York Knicks) ni el alero David Jones-García (San Antonio Spurs).

Pero el mérito que le atribuyen al Che García es haber disimulado esas bajas sacando lo mejor de otros jugadores, dado que hoy ante los estadounidenses hubo cinco jugadores que alcanzaron el doble dígito en puntos: Jassel Pérez (20), Andersson Mejía (14), Gelvis Solano (13) y Jhery Matos (13).

El mejor de Estados Unidos fue el base Brandon Knight, autor de 20 puntos (5-9 en triples).

Un dato que arrojó la estadística fue que el conjunto ganador anotó sólo tres con valor de 3 puntos (3-14), mientras que los estadounidenses metieron 11 de 27.

El dato que difundieron medios dominicanos es que no le ganaban a Estados Unidos desde 1989.

El próximo partido para Dominicana será el domingo venidero ante Nicaragua, en su ciudad capital Managua.