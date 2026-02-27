Entrenó hoy el segundo extranjero de L.N. Alem; hay fecha de los sorteos y se sumó otro cuadrangular

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Su primera práctica con el plantel de Leandro N. Alem tuvo esta mañana el estadounidense JeanLuc Wilson, segundo refuerzo extranjero del verdirrojo, que ya tenía al venezolano Eduardo Ríos.

"Hoy hicimos todas las jugadas cinco por cero, para que vayan entendiendo y viendo a qué queremos jugar, además de moverse un poco y hacer lanzamientos", contó el entrenador Hernán "Pancho" Jasen.

Wilson llegó anoche y ya lo insertaron en el mundo Alem.

"Hubo una peña, así que compartió la cena con nosotros. Todo bien, es buen chico, estaba bastante cansado del viaje. La idea es aprovechar estos días para ponerlo en ritmo de juego, el conocimiento de los compañeros y todo lo que lleva a la adaptación de un jugador nuevo, más siendo extranjero", señaló Pancho.

Una mirada a la distancia respecto del flamante refuerzo verdirrojo había dado Mateo Fernández Solari, quien lo enfrentó como jugador y generó el vínculo con Alem.

"Acá jugó de uno-dos, es muy fuerte, tiene mucho gol en las manos, es muy físico y sólido defensivamente", le dijo Fernánez Solari a "La Nueva", cuando arregló el jugador.

El plantel con el que L.N. Alem afrontará la LBB Oro lo integran Eduardo Ríos (venezolano, ex Atlético Ciudad Nueva de Paraguay), JeanLuc Wilson (estadounidense, ex Calumet College of St. Joseph, EE. UU.), Lucas Desbat (ex Atlético Regina), Mirko Cenzual (ex San Lorenzo), Valentino Scoppa (ex Argentino), Nahuel Amaya (ex Napostá), Patricio Zapata, Tomás Scolari, Jano Wentland, Valentín Di Chiara, Santiago D'Annunzio, Rafael González, Matías Such y Mateo Santillán.

El debut

JeanLuc Wilson debutará el próximo martes en el cuadrangular organizado por Independiente.

En el primer turno, jugarán Pueyrredón-Estudiantes, a las 19.30 y, desde las 21.15, el local y L.N. Alem.

El jueves cruzarán ganadores y perdedores.

En Napostá

Napostá organizó para el martes 10 jueves 12 un cuadrangular, con la participación, además del local, de Pueyrredón, Independiente y Sportivo.

Sorteo

La Asociación Bahiense realizará la próxima semana el sorteo de partidos correspondiente a los tres torneos superiores.

El miércoles 4, LBB Oro; jueves 5, LBB Plata y viernes 6, LBB Bronce. Todos, desde las 19.

Respecto de la fecha de iniciación de los torneos, en menores será el sábado 14 de marzo; LBB Oro el jueves 19, LBB el viernes 20 y LBB el miércoles 25.

