Siguen los amistosos: Villa Mitre y Olimpo afinan su música con ensayos ante equipos liguistas

Seguir poniéndose a tono y encontrar la mejor puesta a punto para el debut en el Federal A, previsto para el domingo 22 de marzo. Esa es la única misión de Villa Mitre y Olimpo, que continúan apostando a subir su nivel futbolístico enfrentando amistosamente a equipos de la Liga del Sur.

Ambos hicieron programa para mañana, midiéndose con dos rivales distintos en sus respectivos estadios oficiales: El Fortín y el Roberto Carminatti.

Por el lado del tricolor, a las 9, cotejará con Huracán (70 minutos dividido en dos tiempos de 35), y una vez culminado ese partido, el adversario será Libertad con el mismo tiempo de juego que el duelo anterior.

Hace una semana, el conjunto dirigido por Diego Cochas se midió con San Francisco (0-0) y Bella Vista (2-0), también en El Fortín.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El aurinegro también arrancará a las 9, frente al “Sanfra” en un duelo de 70 minutos. Posteriormente, a las 10.15, chocará con Sporting.

Los de Carlos Mungo también están invictos en esta batería de cotejos informales. El martes venció 3-0 a Bella Vista 2-0 a La Armonía.

Como es habitual, Villa Mitre y Olimpo informaron que los amistosos son a puertas cerradas para el público y solo habrá ingreso para la prensa.