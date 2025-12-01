​​​​​Abusos: le dictaron la prisión preventiva al exconcejal de Tornquist

El juez de Garantías Nº 3, Alberto Antonio Manzi, convirtió en prisión preventiva la detención que venía sufriendo el exconcejal de Tornquist Matías Agustín Rojas, acusado de 6 abusos sexuales en perjuicio de al menos 5 niñas.

De esa manera -el imputado, quien renunció a su banca el 8 de septiembre último cuando el caso salió a la luz- seguiría en la Unidad Penal Nª 19 de Saavedra al menos hasta el juicio oral.

De hecho, Manzi dispuso que Rojas sea conducido de la alcaidía de la cárcel a un pabellón y en el marco de la misma resolución -de 93 fojas- rechazó un pedido de su defensor, Sebastián Cuevas, para atenuarle la calificación legal y/o darle la libertad por falta de mérito.

El juez calificó su conducta como abuso sexual simple (5 de los hechos) y abuso sexual gravemente ultrajante (en el restante), todo en concurso real de delitos. Los hechos se habrían registrado en Saldungaray, de donde son oriundos el procesado y las posibles víctimas.

En consecuencia, Manzi aceptó los planteos formulados por el fiscal Marcelo Romero Jardín y el abogado que representa a las familias de las víctimas, Valentín Fernández.

Los hechos -básicamente tocamientos- se habrían registrado entre diciembre de 2021 y mediados de este año, tanto en la vivienda de "Cayu" Rojas como en su vehículo y en perjuicio de niñas que tenían entre 8 y 12 años.

Habló de un complot

En su descargo, el exedil dijo que si hubo tocamientos no fueron en un marco de connotación sexual, sino como muestras de cariño, ya que eran menores que formaban parte de familias que él conocía.

Y en algunos de los casos aludió a un supuesto complot de tipo político en su contra.

Sin embargo, la Justicia no le creyó.

El juez Manzi marcó, en principio, que las pericias "descartaron" que las madres indujeran a las niñas a denunciarlo.

"No surgieron elementos para concluir que su relato sea condicionado por presiones externas", expresaron las peritos.

También marcó que las denuncias se originaron por una publicación en redes sociales, de lo que "no se advierte un móvil político ni de venganza como intenta asignar el imputado".

"En conclusión, el testimonio de las niñas y sus madres, así como las experticias practicadas constituyen un plexo probatorio de cargo que no ha sido conmovido por el relato del imputado y los elemenos de convicción producidos en consecuencia", afirmó el juez.

