Choque fatal en Villa Rosas: "Los dos testigos son claves", dijo el hermano de la víctima

Jonathan Schwab, hermano de Sebastián, el ciclista que falleció el último viernes tras un siniestro vial con un automóvil en Villa Rosas, manifestó esta mañana que la palabra de dos testigos sería trascendental para entender cómo ocurrió el choque, al tiempo que informó que hoy realizarán una movilización para pedir justicia.

"Mi hermano venía por avenida Arias, cruzó la calle Libertad y como a mitad de cuadra viene este muchacho, Fausto, en el auto. Hablamos con los dos testigos y nos dicen lo mismo, que mi hermano venía bien en la bicicleta, ni pegado al cordón ni en el medio de la calle porque justo de ese lado no había ningún auto estacionado", relató.

"Un testigo vio la secuencia, vio que el auto venía ligero entonces le grita a mi hermano '¡guarda!'. Cuando mi hermano escuchó se quiere tirar como para el cordón y este muchacho quiso pasar entre el cordón y mi hermano, porque no frenó en ningún momento. Venía tan ligero que no frenó. Y cuando mi hermano se tira para el cordón, el tipo lo embiste porque está el choque del lado del conductor", agregó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Schwab se movilizaba en una bicicleta que colisionó contra un Ford Fiesta conducido por Fausto Ezequiel Álvarez (43).

El ocupante del rodado menor fue trasladado en código rojo al Hospital Municipal, donde se produjo su deceso como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

En diálogo con Panorama, por LU2, Jonathan aclaró que en un primer momento surgió una versión, a su entender, equivocada: "La Policía dijo que mi hermano se había cruzado, que había salido de un negocio a mitad de cuadra, donde había un camión, y que se cruzó directamente a la calle del frente".

"Pero los testigos relatan exactamente lo mismo: ven a este muchacho ligero y que mi hermano venía bien en la mano. Los dos testigos son claves. Y la Justicia tiene que actuar porque nosotros tenemos todo y vamos a pedir las cámaras", señaló.

"La bronca es la impotencia que tenemos, por eso decimos que es un asesino —continuó—. Si hubiera frenado un poco, le hubiera tocado bocina, lo hubiera puteado... lo golpeaba y hoy tendríamos a mi hermano quebrado o en el hospital; pero no, simplemente lo mató como un perro".

Jonathan comentó que la zona se ha transformado en peligrosa por el tránsito y por la velocidad a la que circulan muchos vehículos y motocicletas.

"Vemos accidentes constantemente. Ayer hubo un accidente, el viernes la muerte de mi hermano, el día anterior hubo otro accidente, todo en el mismo lugar. No hay control de nada, ¿entendés? No hay control de nada. Villa Rosas es una decadencia total", indicó.

Finalmente, convocó a una movilización para hoy a las 17 en avenida Arias y Maestro Piccioli. "Vamos a tratar de llegar hasta Ecuador. Es algo pacífico, pidiéndolo justicia por la muerte de mi hermano y pidiendo semáforos o badenes. Queremos justicia y nada más", cerró Jonathan.