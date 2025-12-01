La declaración de un tenista que sorprendió al mundo del deporte

El joven helvético Mika Brunold publicó un texto íntimo en el que explicó por qué eligió compartir su verdad ahora. Foto: As.

“Es momento de abrirme y compartir con ustedes que soy gay”. El tenis masculino volvió a dar un paso importante en materia de diversidad e inclusión.

Mika Brunold, tenista suizo de 21 años y actual número 307° del ranking ATP, decidió hacer pública su homosexualidad a través de un sentido mensaje difundido en sus redes sociales.

El jugador, que compite principalmente en el circuito Challenger y consiguió a lo largo de su corta carrera profesional cuatro títulos ITF, expuso sus sentimientos en un texto íntimo en el que repasa su recorrido personal dentro y fuera de la cancha.

Brunold, considerado una de las jóvenes promesas del tenis helvético, utilizó sus plataformas digitales para explicar el motivo por el que eligió contar su verdad ahora, en plena etapa de crecimiento deportivo.

En su publicación, expresó:

“Como jugador profesional de tenis, he pasado incontables horas trabajando en mi juego, mi cuerpo y mi mentalidad. A través de todo esto, una de las cosas más importantes que aprendí es que el éxito en la cancha no se trata solo de habilidad física: también se trata de descubrir tu personalidad y mantenerte fiel a quien sos. He estado pensando mucho en cómo hablar de esto. Y aunque no siempre fue fácil, ocultarlo y fingir ser alguien que no soy nunca fue una opción. Por eso siento que es momento de abrirme y compartir con ustedes que soy gay", mencionó.

“Ser gay no solo significa amar al mismo género: también implica lidiar con cosas que la mayoría de las personas nunca tiene que pensar. El miedo a no ser aceptado, la presión de mantenerse callado, la sensación de ser diferente. Pero crecí. Y estoy orgulloso de quién soy hoy", continuó.

“Comparto esto con ustedes para dar un paso por mí mismo, pero también porque creo que en el deporte no se habla lo suficiente de esto. Creo que en un mundo ideal, ni siquiera tendríamos que ‘salir del closet’. Estoy profundamente agradecido con todos los que me apoyaron. Sin ustedes, nunca sería la persona que soy hoy”, concluyó Brunold.