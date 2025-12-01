La inflación de noviembre fue del 2,25 % en Bahía Blanca, según IPC Online

La inflación de noviembre en Bahía Blanca alcanzó el 2,25 %, de acuerdo a una medición realizada desde IPC Online. En octubre, la misma había sido del 1,83 %.

De este modo, el índice de precios al consumidor tuvo un incremento de 25,52 % en lo que va de 2025 y alcanzó un interanual de 26,07 %.

La consultora destacó que "el nivel general sigue en un régimen de inflación baja para los estándares recientes, aunque noviembre muestra una leve aceleración respecto de octubre. No hay salto de régimen, pero sí un mes donde la presión de precios fue algo mayor".

Además, IPC Online señala que "la suba del mes estuvo muy concentrada en pocos capítulos: destacan especialmente Esparcimiento (2,53%), Alimentos y bebidas (2,11 %) y, en menor medida, Transporte y comunicaciones (2,97 %). Otros capítulos, como Educación (0,00 %) o Atención médica (1,58 %), prácticamente no se movieron o lo hicieron de manera muy moderada.

Ene se sentido, informó que Alimentos y bebidas, el capítulo de mayor ponderación, exhibió un mes claramente alcista.

La suma de las variaciones semanales arrojó un aumento cercano al 5 % en el capítulo: el rubro arranca noviembre con una fuerte baja (-1,81 % en la primera semana), pero revierte completamente en las segunda y tercera semanas y termina con un salto de 4,78 % en la cuarta.

Detrás de este comportamiento están los incrementos de productos puntuales, como frutas frescas y algunos elaborados (panificación, bebidas, aceites). Aun así, la contribución al índice general es moderada porque conviven estos aumentos con bajas marcadas en comidas preparadas y en algunas verduras frescas, indicó la consultora.