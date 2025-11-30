La Cinemateca del Museo cierra su temporada con "Una Eva y dos Adanes"
Será mañana, lunes 1 de diciembre, en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera (Zelarrayán 560) a las 18. Entradas libre y gratuita.
Filmada en 1959 por el director Billy Wilder, este film se ha convertido en una película de culto. Protagonizada por Marilyn Monroe, Jack Lemmon y Tony Curtis, está ambientada en los años 20, durante la “Ley Seca”.
Tony Curtis, Marilyn Monroe y Jack Lemmon
Dos músicos del montón son testigos involuntarios de un enfrentamiento entre dos pandillas mafiosas rivales, y eso los obliga a huir y, vestidos de mujer, entrar a trabajar en una orquesta de señoritas.
Allí conocen a la cantante del grupo, una bellísima, sexy y, aparentemente ingenua rubia que cambiará sus vidas. Duración: 120 minutos.