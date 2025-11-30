La Cinemateca del Museo cierra su temporada con "Una Eva y dos Adanes"

Con entrada libre y gratuita, se proyectará mañana a las 18 ","Una Eva y dos Adanes".

Filmada en 1959 por el director Billy Wilder, este film se ha convertido en una película de culto. Protagonizada por Marilyn Monroe, Jack Lemmon y Tony Curtis, está ambientada en los años 20, durante la “Ley Seca”.

Tony Curtis, Marilyn Monroe y Jack Lemmon

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Dos músicos del montón son testigos involuntarios de un enfrentamiento entre dos pandillas mafiosas rivales, y eso los obliga a huir y, vestidos de mujer, entrar a trabajar en una orquesta de señoritas.

Allí conocen a la cantante del grupo, una bellísima, sexy y, aparentemente ingenua rubia que cambiará sus vidas. Duración: 120 minutos.