Dante Gebel: últimas entradas disponibles para sus funciones en Bahía

El popular orador y showman Dante Gebel confirmó que se habilitaron las últimas entradas disponibles para sus dos funciones programadas en Bahía en el Teatro Don Bosco.

Si aún no conseguiste tu lugar, esta es la oportunidad para ser parte de una noche cargada de humor, relatos, emoción y energía — características distintivas del espectáculo de Gebel.

No dejes pasar esta chance: ingresá ahora en ticketbahia.com.