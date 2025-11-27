Las expectativas de inflación registraron su nivel más bajo desde 2018, según la Universidad Di Tella

La expectativa de inflación promedio para los próximos 12 meses a nivel nacional se ubicó en 29,7% durante noviembre, lo representa una baja de 7,3 puntos en comparación con octubre (37%).

Por su parte, la mediana cayó de 30% al 23%, según la Encuesta de Expectativas de Inflación elaborada por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)

Los valores actuales tanto del promedio como de la mediana constituyen los niveles más bajos registrados desde marzo de 2018.

La información se desprende del trabajo de campo realizado entre el 1 y el 13 de noviembre de 2025 y que procesó Agencia Noticias Argentinas.

A nivel regional, se registraron caídas en las expectativas de inflación en todas las zonas.

En el Interior del país, el promedio bajó de 36,3% en octubre a 28,1% en noviembre, una disminución de 8,2 puntos porcentuales. En el Gran Buenos Aires (GBA), el promedio descendió de 39,1% a 31,6% (una baja de 7,5 puntos porcentuales).

Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mostró una disminución del promedio de 35,2% a 33,4% (una baja de 1,8 puntos porcentuales).

La variación también se observó al segmentar las respuestas por nivel de ingresos.

En los hogares de menores ingresos, el promedio para los próximos 12 meses pasó de 38,6% en octubre a 31,7% en noviembre, mientras que la mediana se redujo de 30% a 25%.

En los hogares de mayores ingresos, el promedio bajó de 36,2% a 28,7%, y la mediana cayó de 30% a 20%.

La diferencia entre los promedios de ambos grupos se ubicó en 3 puntos porcentuales en noviembre, indicando que la brecha se amplió respecto a los 2,4 puntos porcentuales registrados en octubre.

En cuanto a la inflación esperada para el corto plazo, el relevamiento de noviembre indicó que la expectativa mensual para los próximos 30 días se ubicó en 3,62% en promedio y 2% de mediana. Esto implica una baja respecto a los valores de octubre, que fueron de 3,96% en promedio y 3% de mediana.qMQZBQ

Finalmente, la variabilidad de las opiniones, medida por el rango inter cuartil (la diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25), registró un valor de 25 puntos en noviembre. El percentil 25 se ubicó en 15% y el percentil 75 en 40%, con la mediana en 23%. El rango de 25 puntos resulta menor al observado en los últimos meses. (NA)