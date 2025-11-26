Kicillof impulsa un cobro de ingresos brutos sobre operaciones de entidades financieras

La provincia de Buenos Aires busca aplicar una tasa de Ingresos Brutos (IIBB) de 9% a las entidades financieras que realicen operaciones con bonos u otros instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno nacional.

Lo hará modificando el Código Fiscal bonaerense, al eliminar la exención que estaba vigente para este tipo de operaciones. La iniciativa fue presentada ante la Legislatura bonaerense para su debate.

El artículo 207, inciso c, del Código Fiscal establecía la exención de IIBB para "toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos" por la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades, así como las rentas producidas por los mismos

El proyecto ahora agrega una cláusula que establece que "tampoco se encuentran alcanzadas por la exención las entidades financieras" en las operaciones con títulos "emitidos y/o que se emitan en el futuro por la Nación, sus rentas y/o los ajustes de estabilización o corrección monetaria".

La exención se mantiene para las emisiones de deuda propias de la provincia de Buenos Aires o las de cualquier otra jurisdicción subsoberana, como las de otras provincias, CABA o municipios, ya que estas fueron "omitidas" en la modificación que apunta a la Nación.

La modificación propuesta afecta a las entidades financieras, pero la excepción del impuesto no alcanza a agentes de bolsa y a intermediarios. (con información de NA)