El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 27 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 27 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 27 en Bahía Blanca.
Durante la mañana el tiempo será nuboso e inestable con precipitaciones y tormentas. El viento tendrá intensidad moderada con ráfagas fuertes del sector norte y la visibilidad será buena con períodos regulares.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Hacia la tarde el tiempo será cálido e inestable, tornándose ventoso, con ráfagas leves del noroeste rotando al sur en aumento a fuertes. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad será buena.
Por su parte, la noche será fresca y ventosa, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 15 grados.