El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 27 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 27 en Bahía Blanca.

Durante la mañana el tiempo será nuboso e inestable con precipitaciones y tormentas. El viento tendrá intensidad moderada con ráfagas fuertes del sector norte y la visibilidad será buena con períodos regulares.

Hacia la tarde el tiempo será cálido e inestable, tornándose ventoso, con ráfagas leves del noroeste rotando al sur en aumento a fuertes. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad será buena.

Por su parte, la noche será fresca y ventosa, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 15 grados.