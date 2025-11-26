Detectan empresas falsas que usaron la billetera virtual de Sur Finanzas para evadir y lavar dinero

La Dirección General Impositiva presentó una denuncia que apunta directamente a la financiera Sur Finanzas y a su titular, Ariel Vallejo, un empresario con fuerte presencia en el fútbol argentino y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

El organismo acusó a Vallejos de haber facilitado maniobras de evasión impositiva y presunto lavado de dinero mediante el uso de la billetera virtual de su financiera, a través de un amplio grupo de empresas y clientes que, según la documentación oficial, serían apócrifos o no confiables.

La denuncia menciona dos supuestas maniobras irregulares: evasión del impuesto al débito y crédito bancario por $ 3.300 millones y movimientos por $ 880.000 millones que están bajo investigación por presunto lavado.

Según la DGI, esa suma circuló dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas, una herramienta que concentra la operatoria de miles de clientes. Dentro de ese universo, el organismo detectó que el 31% no está categorizado, y dentro de ese segmento aparecen dos grupos particularmente sensibles: 9% de usuarios apócrifos o no confiables y 27% de monotributistas sin capacidad económica acorde a los montos operados.

En conjunto, las empresas consideradas apócrifas habrían movido $72.000 millones dentro del sistema de Sur Finanzas, lo que para la DGI podría ser en rigor una maniobra de lavado a través de la que grandes jugadores se esconden detrás de firmas ficticias para lavar sumas de dinero.

“La operatoria detectada indica que el dinero recibido proviene de un circuito marginal y no es declarado por sus reales titulares, disminuyendo así sus cargas tributarias”, advirtió la DGI en su presentación.

Cómo operaban las firmas truchas dentro de Sur Finanzas

La documentación incluye casos puntuales de empresas que, según los registros oficiales, no cuentan con respaldo real para justificar los montos que movieron.

Producciones del Este SRL es una de las firmas señaladas. Está dedicada a “servicios relacionados con la impresión” y, de acuerdo con la denuncia, movió $24.968.655.354 a través de la billetera de Sur Finanzas. Las facturas apócrifas de esta empresa ya habían sido detectadas en 2012.

Otro caso es Parasole Construcciones y Servicios S.A., que figura como una empresa dedicada a reformas y reparación de edificios. La DGI la tiene catalogada como apócrifa desde 2022, pero aun así movió $6.526.140.948 dentro de la financiera. En los documentos también constan rechazos de cheques por falta de fondos, una señal que refuerza la inconsistencia entre su situación real y los montos operados.

El listado continúa con casos aún más llamativos. Todo Junto Bazar, registrado para la venta mayorista de electrodomésticos, fue creado en julio de 2023 y ya en agosto de ese año la DGI detectó que se trataba de una firma apócrifa. Aun así, la empresa movió $377 millones por Sur Finanzas.

Entre los montos más altos aparece Rodepau Group SRL, dedicada a la venta mayorista de componentes electrónicos, con operaciones por $6.966.226.616.

Otros ejemplos incluidos en el informe son: Betech Group ($5.900 millones), Flux Green ($5.400 millones), Carne de las Pampas S.A. ($5.100 millones), Grupo Rex SRL ($5.082 millones) y Excellent Solutions ($2.366 millones).

Hay más: Viveli S.A. ($1.511 millones), Benedict S.A. ($1.315 millones), Distribuidora Confortilieri ($967 millones), Blue Angus Wagyu SRL ($961 millones) Mayfrio: ($799 millones) y Matarifes Unidos ($711 millones).

Para la DGI, todas estas firmas comparten un patrón: estructuras incompatibles con el volumen de dinero que movieron. La característica común, según el organismo, es que operan dentro de un circuito marginal cuya finalidad sería reducir la carga tributaria de los verdaderos beneficiarios del dinero.

El dueño de Sur Finanzas, bajo múltiples frentes judiciales

La denuncia de la DGI se suma al frente penal que ya enfrenta Vallejos por presunto lavado de activos, en causas impulsadas por la PROCELAC.

Su financiera —cuya imagen está fuertemente asociada al fútbol argentino y patrocina clubes de la Liga Profesional y del Ascenso— también fue allanada días atrás en el marco del caso ANDIS, donde se investiga el desvío y blanqueo de fondos públicos.

En ese expediente, la Justicia detectó que parte del dinero presuntamente obtenido de coimas habría sido convertido en criptomonedas mediante NEBLOCKSHAIN, una aplicación vinculada a Sur Finanzas.

La nueva denuncia amplía el foco: no solo se investiga el eventual lavado asociado a fondos de la corrupción estatal, sino también la posible utilización masiva de empresas falsas para mover miles de millones fuera del radar fiscal. (con información de TN)