Detuvieron cuatro delincuentes en los barrios Pacífico y Universitario

Cuatro personas fueron detenidas esta tarde por diversos hechos delictivos, en el marco de un operativo Saturación llevado a cabo en los barrios Pacífico y Universitario.

Este se desarrolló entre las 18 y las 20, y participaron efectivos de la Comisaría Segunda, junto con personal del grupo táctico UTOI, Policía Ecológica y el destacamento Palihue.

En este marco, se capturaron cuatro personas requeridas por la justicia local y de Coronel Rosales.

En Sixto Laspiur y Charlone se detuvo a Emanuel Palacios, de 30 años, quien registraba un paradero activo por Violencia de Género, solicitado por el Juzgado de Familia Nº 2.

En el mismo sector se hizo lo propio con Amalia Fernández, de 44, quien tenía un pedido de Paradero Activo por Lesiones Agravadas, emitido por la UFIJ Nº 1.

También allí se detuvo a Walter Herrera, de 52, por infracción a los artículos 72 y 74 de la Ley 8.031.

Por último, en López Frances y Urquiza se procedió a la captura de Nicolás Herrero Suárez, de 36, quien registraba un pedido de Captura Activa por el delito de Robo a mano armada, solicitado por el Juzgado de Ejecución Penal Nº 2.