¿Se separa Miranda? El anuncio que sorprendió y la interna que reveló Ángel de Brito

El periodista Ángel de Brito confirmó que el exitoso dúo Miranda!, integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas, entrará en una pausa indefinida, una noticia que sacudió al mundo del pop argentino.

Según relató en su streaming Bondi, De Brito estuvo presente en el show que la banda brindó el domingo pasado, donde una placa proyectada en las pantallas sorprendió a todos los espectadores: “Último show hasta 2027”. Minutos después, el mensaje habría sido retirado rápidamente por el equipo.

“Esto salió ayer medio por el costadito. Cuando vieron esto, corrieron todos a decir ‘saquen esto’, porque se les filtró. El año que viene Miranda! no va a estar sobre un escenario”, aseguró el conductor.

De Brito explicó que una de las posibilidades es que ambos músicos quieran enfocarse en proyectos solistas durante los próximos años. Sin embargo, también deslizó que habría tensiones internas dentro del dúo.

“La otra versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado los huevos de Juliana. Él es súper prolijo, súper contundente; ella es más volada, está en otra sintonía”, reveló.

Aunque no hubo confirmación oficial por parte de Miranda!, la versión de un impasse de dos años ya generó preocupación entre sus fans, que temen que esta pausa pueda convertirse en algo más definitivo.