Bahía Blanca | Martes, 03 de marzo

28.0°

Bahía Blanca | Martes, 03 de marzo

28.0°

Bahía Blanca | Martes, 03 de marzo

28.0°
Aplausos.

Quién fue el primer eliminado de "Gran Hermano: Generación Dorada"

Se trata de Gabriel Lucero, el creador de la animación "Gente rota" en Instagram.

"El supremo" eliminó a Gabriel Lucero con el 54.8 % de los votos

La nueva edición de "Gran Hermano: Generación Dorada" ya tiene su primer participante eliminado. Después de una semana intensa con varias salidas y nuevos ingresos que descolocaron la naturaleza de la casa, el supremo despidió a uno de sus concursantes famosos.

La placa estaba conformada por Yanina Zilli, Gabriel Lucero, Emanuel Di Gioia, Brian Sarmiento y Solange Abraham.

Noticias Relacionadas

Los primeros participantes en desarmar sus valijas y asegurarse una semana más en la casa más famosa del país fueron los exhermanitos; Emanuel Di Gioia y Solange Abraham.

El juego comenzó a tensarse cuando el conductor Santiago del Moro le anunció a Brian Sarmiento que la audiencia había decidido bajarlo de la placa, dejando un mano a mano entre la exvedette Yanina Zilli y el creador de "Gente rota", Gabriel Lucero.

Finalmente, "El supremo" eliminó a Gabriel Lucero con el 54.8 % de los votos, mientras que Yanina se quedó con el 45.2 %. (NA)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Con el campo.
La ciudad.
El país.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE