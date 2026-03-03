Villarruel cruzó a Petri después de sus críticas: "Tiene que responder por IOSFA"

Un picante cruce se dio entre Luis Petri y Victoria Villarruel luego de que el diputado señaló que la vicepresidenta “apostó por el fracaso del Gobierno y ella le dijo que deje de comentar “como una vieja chusma”.

“Villarruel fue funcional a la oposición. Me imagino que lo debe haber pensado (ser presidenta) No actuó como lo demanda la Constitución y apostó al fracaso del Gobierno, no tengo dudas. Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el programa económico”, dijo Petri.

El funcionario manifestó además en una entrevista con TN a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas: “No ha apoyado al Gobierno y apostar al fracaso estando segunda en la línea de sucesión, ¿en qué te transforma? Lo de ayer fue una muestra más de que en estos dos años no estuvo a la altura de las circunstancias”.

Por su lado, la vicepresidenta salió al cruce de las declaraciones de Petri y le respondió a través de sus redes sociales: “Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario mendocino”.

“Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”, señaló.

En tanto, más tarde, Villarruel volvió a apuntar contra el diputado y manifestó n sus redes: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, apuntó. (N/A)