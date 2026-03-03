Pacífico volvió a ganar, el Pollo Morán dio el "sí" y empiezan otros dos cuadrangulares

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodrifuezefe

Instagram: ferodriguez_

Pacífico (que jugará en la LBB Oro (ex Primera) derrotó como visitante a San Lorenzo LBB Plata (ex Segunda), 76 a 58, por la tercera fecha -última de la primera rueda- del triangular prepartorio que también incluye a 9 de Julio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los cuartos terminaron 18-21, 25-43 y 45-66.

Loos busca salir entre De Pástena y Coria.

El principal goleador resultó Santiago Loos, con 23 unidades, mientras que Francisco Mattioli anotó 14 y Valentín Cortés, 11.

De Pástena abre el juego.

En el local, que no tuvo a Matías Martínez, Fermín Mariezcurrena aportó 12 puntos, Juan Ignacio De Pástena, 10 y Lautaro Fernetich, 9.

Joaquín por dos: Coria vs. Larrandart.

De esta manera, el verde es el único invicto.

En la primera jornada Pacífico venció como local a 9 de Julio, por 75 a 70 y en la segunda, San Lorenzo derrotó de visitante a 9 de Julio, por 79 a 68.

Mañana miércoles jugarán 9 de Julio-Pacífico; el viernes, San Lorenzo-9 de Julio y el martes cerrarán Pacífico-San Lorenzo.

En Independiente

Cuatro equipos tendrán su primera prueba en la etapa de preparación, poniendo en marcha este atardecer la Copa Lito Fruet, cuadrangular organizado por Independiente y que finalizará el jueves con el cruce de ganadores y perdedores.

Participan cuatro de los 12 equipos de la LBB Oro (ex Primera).

En el primer turno juegan Pueyrredón-Estudiantes, a las 19.30, arbitraje de Alejandro Vizcaíno, Juan Agustín Matías y Mauro⁩ Guallan.

Pueyrredón: Fernando Alfonso (ex Estudiantes de Tucumán, en Liga Argentina), Nahuel Dulsan (ex El Nacional), Manuel Echarri (ex El Nacional), Francisco Ruiz (ex Estudiantes), Pedro Pérez Pavón (ex Velocidad), Gino Pisani (ex Pacífico), Nicolás Renzi, Damián Carci, Gonzalo Sagasti y Baltazar Borda. Alejo Agulló (ex Liniers) recién podrá jugar cuando las dos fechas de suspensión en el torneo oficial. DT: Ariel Ugolini.

Estudiantes: Octavio Cancellarich (ex Liniers), Alan González (ex Olimpo), Santiago Ruesga (ex 9 de Julio), Jorge García, Jerónimo Mitoire, Lucas Delgado, Julián Rodríguez, Sebastián Ranieri, José Belleggia, Lisandro Blázquez, Luca Storni y Santiago Sosa. DT: Facundo Sastre.

En el segundo turno, a las 21.15, se enfrentan el viola y Leandro N. Alem, que mostrará a su dupla de extranjeros, dirigiendo Sebastián Arcas, Sebastián⁩ Giannino y Alexia González.

Una buena noticia para Independiente es que Juan Pablo Morán (43 años), quien hoy no va a jugar, aceptó continuar otra temporada.

Elegante definición de Juan Pablo Morán.

Independiente: Matías Ponzoni (ex Riojano), Julián Ripoll (ex Ateneo), Ignacio Formiga (ex L.N. Alem), Fernando Bonino, Alen Ríos, Martín Schmir, Facundo Slonimsqui, Luciano Figueroa, Maximiliano Zonza, Valentín Gemetro, Diego Pavón, Benjamín Jiménez, Jonas Sánchez y Bautista Aguilar. DT: Javier Musumeci.

L.N. Alem: Eduardo Ríos (venezolano, ex Atlético Ciudad Nueva de Paraguay), JeanLuc Wilson (estadounidense, ex Calumet College of St. Joseph, EE. UU.), Lucas Desbat (ex Atlético Regina), Mirko Cenzual (ex San Lorenzo), Valentino Scoppa (ex Argentino), Nahuel Amaya (ex Napostá), Patricio Zapata, Tomás Scolari, Jano Wentland, Valentín Di Chiara, Santiago D'Annunzio, Rafael González, Matías Such y Mateo Santillán. DT: Hernán Jasen.

En Ateneo

Ateneo organizó un cuadrangular que también se inicia hoy, continuando mañana y disputándose la final el viernes, dónde está en juego la copa "Cacho Cardesa".

En la apertura, hoy el local (que jugará en la LBB Plata) recibe a Barracas (LBB Bronce), desde las 21, contralor de Mariano Enrique, Horacio Sedán⁩ y Yamila Nicoletta.⁩

En tanto, mañana se enfrentarán Espora (LBB Plata)-Sporting (LBB Bronce), desde las 21.30.

Ateneo: Bruno Sacomani (ex Espora), Guillermo Mallemaci (ex Pueyrredón), Joaquín Margiotta (ex El Nacional), Tomás Gómez Lépez (ex L.N. Alem), Daniel Ezcurra, Marcos Casco, Franco Percello, Nicolás Bejarano, Matías Leiva, Lucas Gómez, Hernán Martínez, Tiago Pozzi, Gian Dominichetti y Mariano Carmona. DT: Alexis Amarfil.

Barracas: Mauro Capurso, Dylan Ilari, Walter Rojas (ex Estrella), Juan Cruz Martínez, Agustín Astradas (ex Independiente), Martín Quevedo, Alesio Ciamprone, Luciano Polak (ex Olimpo)

Agustín Aliscioni (ex Villa Mitre), Ignacio Rios Speerli, Juan Román Contreras, Lucas Durán y Santiago Soriano (libre).

Hoy no están Ramiro Catalá (ex Independiente, de viaje), Rafael Eliosoff (work and travel) y Agustín Passeggi (ex Bahía Basket, motivos laborales). DT: Albano Schneider.

Barrio Hospital se arma

Con la intención de seguir sumando categorías a los torneos de la ABB, Barrio Hospital convoca a jugadores de U15 y U17.

Los interesados deben presentarse en el complejo La Curtiembre, de lunes a viernes, a las 18.45.

Te puede interesar

Muzi: "Les dejé en claro que si el cuerpo técnico se mantenía yo prefería dar un paso al costado"

Ugolini: lo que tiene y lo que le falta a Pueyrredón, su paso por Estudiantes y otro DT en la familia

Entrenó hoy el segundo extranjero de L.N. Alem; hay fecha de los sorteos y se sumó otro cuadrangular

Napostá volvió a casa y Piccinini entró pisando fuerte: "Vamos por la revancha", aseguró el entrenador

Musumeci las vivió todas en Independiente: desde el “hubo años muy duros” al “ahora es una maravilla”

Romerniszyn: el objetivo con Estrella, su descubrimiento en Médanos y el profe que se va despidiendo

Confirmaron las fechas de inicio de las ahora denominadas Liga Bahiense Básquet Oro, Plata y Bronce

Bella Vista hizo una incorporación dirigencial de cara a su regreso al básquetbol

Alan Rava, con la ilusión en Velocidad y el corazón repartido entre Argentino y Pueyrredón

"Hay muchos equipos que pagaron más que Barrio Hospital", aseguró Claudio Queti

Andrés "Tati" Del Sol y el cambio: "Nadie es profeta en su tierra"

Bahiense-Argentino y un 2x1: "Tomé más cosas de él, que él de mí", dijo Iannamico sobre Navallo

"Pancho" Jasen, de cabeza en Alem: su "inexperiencia", el porqué traer extranjeros y una línea a seguir

El debutante Facu Sastre reemplaza a su suegro en Estudiantes y será papá: "Un año lleno de emociones"

Miguel Loffredo, sin vueltas: “Hoy hay mucha mentira en el básquet bahiense”

"Hay cosas que no vamos a negociar, como pagarle a un jugador", dijo Juan Pablo Coronel

Cuarta temporada de Mauro Richotti en Pacífico: "Espero empezar a ver las cosas diferente"

"Lo primero que me preguntaron los dirigentes fue 'qué querés hacer'", contó Julián Turcato