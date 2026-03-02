Amalia Granata irónica con Javier Milei: “Que le avisen que ya no es panelista”

Mientras Javier Milei pronunciaba su discurso durante la apertura del período ordinario de sesiones en el Congreso de la Nación Argentina, la diputada y exconductora Amalia Granata generó comentarios en X con una publicación irónica sobre el presidente.

La diputada provincial en Santa Fe escribió: “Alguien que le avise que ya no es más panelista de Intratables. 🙏”, en referencia al rol mediático que Milei tuvo antes de asumir la presidencia.

La diputada, conocida por su estilo directo y sus intervenciones polémicas en redes, volvió a llamar la atención al combinar ironía y crítica en un momento de máxima visibilidad pública en el que sus palabras generaron rápidamente variadas reacciones entre la gente. (NA)