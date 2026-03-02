River, dirigido por Marcelo Escudero, visita a Independiente Rivadavia tras la salida de Gallardo

El puntaltense Marcelo Escudero mantendría el equipo para hoy. Foto: NA.

River vuelve a jugar este lunes, frente a Independiente Rivadavia, y lo hará en un contexto especial ya que será el primer partido del Millonario tras la salida de Marcelo Gallardo.

El equipo dirigido interinamente por Marcelo Escudero visitará a la “Lepra” mendocina por la octava fecha del Torneo Apertura 2026, con la necesidad de sostener la recuperación futbolística y sumar fuera de casa.

El encuentro de jugará 21.30 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y será arbitrado por el bahiense Facundo Tello. Lo televisará ESPN (pack premium).

El puntaltense Escudero mantendría el once inicial que consiguió la victoria ante Banfield.

River llega con 10 puntos en el torneo tras el triunfo 3 a 1 frente al Taladro, mientras que el conjunto mendocino suma 16 unidades y viene de empatar 1 a 1 ante Racing.

Duelo clave para ambos equipos en la pelea por la clasificación a la siguiente fase. River intentará encadenar su segunda victoria consecutiva en medio de la transición técnica, en un partido que marcará el inicio de una nueva etapa.

Posibles formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Marcelo Escudero.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: José Carreras.

Hora: 21:30.