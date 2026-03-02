Villa Mitre recibe a Racing y empieza a jugarse la clasificación a playoffs

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Villa Mitre recibe a Racing, desde las 21.30, arbitraje de Roberto Smith y Franco Anselmo, por Conferencia Sur de la Liga Argentina.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Es el primero de los seis que tendrá como local en lo que resta de la fase regular, debiendo viajar únicamente a Pico.

Actualmente el representante bahiense se ubica 12º, con 10 victorias y 15 derrotas.

Mientras que Racing está 10º, con 13-13.

De esta manera Villa Mitre hoy estaría ingresando a playoffs como último clasificado y se vio beneficiado por la derrota de Unión, anoche, frente a Central Entrerriano, 81-68.

El tricolor se trajo un importante triunfo de la última gira, venciendo a Unión (Mar del Plata), 80 a 77. Mientras que perdió el primero con Gimnasia (98-81) y en el último cayó ante Quilmes (75-68).

Racing, por su parte, arrastra un particular récord, con idéntica cantidad de triunfos y derrotas tanto de local como de visita: 6-6 en casa y 7-7 afuera.

El sábado cortó una racha de tres victorias, cediendo ante Deportivo Viedma, en la capital reionegrina, por 92 a 88.

Es la segunda vez que se enfrentan tricolores y académicos en la temporada: en Avellaneda, se impuso el local, 87 a 79.

Individualmente, Racing tiene como jugadores destacados a Matías Núñez, Rafael Rosende, Luciano Silva y Galo Terrera.

Y una de sus principales figuras, el venezolano Fernando Fuenmayor, está afectado a la selección venezolana, por lo tanto hoy no juega, como sucedió en las últimas dos presentaciones.

De visitante, el equipo que conduce Juan Pablo Boadaz anota 75,6 y le convierten a razón de 77,9. Mientras que Villa Mitre, en casa, promedia 80,3 y recibe 77,4.

Definición

Los equipos ubicados de 1º al 4º de cada conferencia accederán directamente a octavos y esperarán rival surgido de la Reclasificación del 5º al 12º lugar.

La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia.

La diferencia respecto de ligas anteriores es que en cuartos de final, los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí.

Respecto de los descensos, habrá dos, siendo los que finalicen en la última posición de cada Conferencia una vez completada la fase regular.

Lo que le resta

El detalle de los siete partidos que le restan a Villa Mitre para completar la fase regular:

Día Rival/condición

Hoy Racing/local

Miércoles 4/3 Rocamora/local

Domingo 8/3 La Unión/local

Miércoles 11/3 Pico/visita

Lunes 16/3 Viedma/local

Jueves 19/3 Central/local

Sábado 21/3 Centenario/local

Visita y local

En los dos partidos que se jugaron anoche, correspondientes a la Conferencia Sur, Central Entrerriano venció en Mar del Plata a Unión, 81 a 68, sumando así la séptima victoria consecutiva.

En el otro encuentro, Centenerio le ganó como local al colista Deportivo Norte, 82 a 66.

Posiciones

1º) Provincial, 25 PJ (19 PG y 6 PP): 76% de victorias

2º) Central, 25 (19-6): 76%

3º) La Unión, 24 (16-8): 66,6%

4º) Quilmes, 25 (16-9): 64%

5º) Pico, 25 (16-9): 64%

6º) Lanús, 27 (17-10): 62,9%

7º) Gimnasia, 26 (16-10): 61,5

8º) Centenario, 25 (14-11): 56%

9º) Viedma, 26 (14-12): 53,8%

10º) Racing, 26 (13-13): 50%

11º) El Talar, 26 (11-15): 42,3%

12º) Villa Mitre, 25 (10-15): 40%

13º) Unión, 27 (10-17): 37%

14º) Rocamora, 24 (8-16): 33,3%

15º) Ciclista, 26 (8-18): 30,7%

16º) Pergamino, 28 (6-22): 21,4%

17º) Dep. Norte, 26 (5-21), 19,2%