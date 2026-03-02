Argentina tiene la posibilidad de reivindicarse después de la pobre actuación del viernes

Este equipo quedará en la historia, por haber anotado 44 puntos. Foto: FIBa.

El seleccionado argentino vuelve a presentarse después de la paupérrima actuación del último viernes, por las ventanas FIBA, clasificatorias al Mundial 2027.

La albiceleste recibe esta tarde a Panamá, desde las 18.30, en cancha de Obras, recuperando a sus principales figuras: Facundo Campazzo y Gabriel Deck.

Ambos llegaron sobre la hora del encuentro ante Uruguay, por lo que no estuvieron en cancha.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sus presencias son fundamentales para apuntalar a un grupo que terminó derrumbado mentalmente tras el 61 a 44 (el registro más bajo desde 1956).

Por eso, el encuentro de hoy resulta vital para mejorar el aspecto anímico y entender que este equipo tiene mejores individualidades de las que mostró en su última presentación.

Argentina se presentó el viernes con un juego muy debilitado cerca del cesto, ante las ausencias de Juan Fernández, Lee Aaliya, Juan Pablo Vaulet, Tayavek Gallizzi y Francisco Cáffaro.

A las ausencia y falta de juego se le sumaron los pésimos porcentajes de tiros: 27% de campo, 4-29 en triples (13%), 59% en libres, más 15 pérdidas.

Por este antecedente, la visita, que tiene récord de 1-2, naturalmente se ilusiona con llevarse la victoria de nuestro país.

Además viene con renovado estado de ánimo por la victoria frente a Cuba, 84 a 81, en el debut del entrenador puertorriqueño Nelson Colón.

Así y todo, atravesando un momento duro, una victoria le permitiría al equipo dirigido por Pablo Prigioni meterse en la próxima fase, lo mismo que si pierde y Uruguay derrota a Cuba.

Clasifican los tres mejores de cada grupo.