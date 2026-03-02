Bahía Blanca | Lunes, 02 de marzo

19.1°

Básquetbol.

Con un partido, empieza una semana cargada de juegos preparatorios en Bahía y Punta Alta

Entre miércoles y viernes se sortearán los partidos correspondientes a la LBB Oro (ex Primera), LBB Plata (ex Segunda) y LBB Bronce (ex Tercera).

Ramiro Aguirre y Matías Martínez, mucha experiencia sumó San Lorenzo. Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

San Lorenzo recibe a Pacifico, en el Román Avecilla, desde las 21, arbitraje de Eduardo Ferreyra, Joaquín Irrazábal y Leandro Bressan, por la tercera fecha -última de la primera rueda- del triangular donde también participa 9 de Julio.

El partido corresponde al triangular preparatorio, uno de los tantos mini torneos organizados, pensando en el inicio de la LBB Oro (ex Primera), LBB Plata (ex Segunda) y LBB Bronce (ex Tercera).

Hasta el momento en la primera jornada Pacífico venció como local a 9 de Julio, por 75 a 70 y en la segunda, San Lorenzo derrotó de visitante a 9 de Julio, por 79 a 68.

La programación continuará con 9 de Julio-Pacifico (miércoles 4), San Lorenzo-9 de Julio (viernes 6) y Pacifico-San Lorenzo (martes 10).

En Independiente

En Independiente comenzará a disputarse mañana la Copa Lito Fruet.

En el primer turno jugarán Pueyrredón-Estudiantes, a las 19.30 y, desde las 21.15, el local y L.N. Alem.

El jueves cruzarán ganadores y perdedores.

En Ateneo

También en Ateneo se jugará un cuadrangular entre mañana, el miércoles y el viernes.

Mañana se medirán el local y Barracas, a las 21. El miércoles jugarán Espora-Sporting, desde las 21.30 y el viernes será la final.

En Bahiense

Entre sábado y domingo Bahiense del Norte organizará un cuadrangular con Liniers, Leandro N. Alem y Olimpo.

En Pellegrini

Pellegrini organizó para el próximo fin de semana un cuadrangular, con participación de Bahía Basket, Los Andes y La Falda.

En Napostá

Napostá, por su parte, será anfitrión en un cuadrangular, el martes 10 y jueves 12, con la participación, además del local, de Pueyrredón, Independiente y Sportivo.

Sorteo

La Asociación Bahiense realizará esta semana el sorteo de partidos correspondiente a los tres torneos superiores.

El miércoles 4, LBB Oro; jueves 5, LBB Plata y viernes 6, LBB Bronce. Todos, desde las 19.

Respecto de la fecha de iniciación de los torneos, en menores será el sábado 14 de marzo; LBB Oro el jueves 19, LBB el viernes 20 y LBB el miércoles 25.

Barrio Hospital se arma

Con la intención de seguir sumando categorías a los torneos de la ABB, Barrio Hospital convoca a jugadores de U15 y U17.

Los interesados deben presentarse en el complejo La Curtiembre, de lunes a viernes, a las 18.45.

 

