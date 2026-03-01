Buscan a un hombre de 37 años desaparecido desde la tarde del viernes

La Policía solicita colaboración para dar con el paradero de Mario Abel Sotelo, de 37 años, quien fue visto por última vez el pasado viernes a las 15 en su domicilio de calle Adrián Veres al 1.400.

Sotelo es de contextura robusta, tez trigueña, mide aproximadamente 1,70 metros y tiene el cabello castaño oscuro corto.

Como seña particular, posee una letra "A" tatuada en su hombro derecho.

Al momento de su desaparición, el hombre vestía un pantalón corto del club Boca Juniors, color azul y remera gris.

Posee retraso madurativo y problemas de adicciones. No posee redes sociales. No lleva dinero, documentación, tarjeta Sube ni teléfono celular. Es reincidente en este tipo de hechos.

Cualquier dato debe suministrarse al teléfono de emergencias 911.