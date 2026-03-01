Ajedrez: Faustino Oro mostró su talento en Moscú y va por un gran objetivo

El ajedrez argentino vuelve a mirar hacia Moscú. Con apenas 12 años, Faustino Oro firmó una jornada exigente en el tradicional Aeroflot Open, donde cerró el domingo con un empate y una victoria que lo mantienen invicto tras tres rondas.

El prodigio argentino acumula 2,5 puntos sobre 3 posibles y sigue en carrera para convertirse en el Gran Maestro (GM) más joven de la historia.

Los requisitos que debe cumplir son enfrentar al menos tres grandes maestros, rivales de tres países distintos y lograr una performance de 2.600 puntos de ELO. Tiene plazo hasta el 7 de marzo de este año para superar el récord vigente y ser el más jóven en alcanzarlo.

Oro, que ostenta un ELO de 2.516, comenzó el día con tablas ante el MI ruso Erik Obgolts (2.358). Con piezas blancas, el argentino llegó a disponer de una posición superior, pero no logró capitalizarla y la partida se extendió durante 108 movimientos y más de tres horas y media de juego.

Más tarde, mostró carácter competitivo para revertir un escenario complejo frente a la WGM Ekaterina Goltseva (2.364). Con negras, parecía encaminado a la derrota ante una rival que venía de vencer a un GM y empatar con otro, pero el apuro de reloj le jugó una mala pasada a la rusa. Un error decisivo en la jugada 37 cambió el curso del duelo y terminó inclinando el punto para el argentino.

El sábado ya había debutado con una sólida victoria -también con negras- frente al maestro FIDE Artem Polkovnikyan (2.357), de 15 años. Así, Oro suma dos triunfos con negras y unas tablas con blancas, un rendimiento competitivo en un certamen de altísimo nivel.

El cronograma no da respiro. Este lunes afrontará otra doble ronda: a las 6:00 (hora argentina) se medirá ante el GM indio Raunak Sadhwani (2.641 de ELO y 78° del ranking mundial), quien fue el 12° gran maestro más joven de la historia al obtener el título con 13 años, 9 meses y 28 días. Más tarde, a las 11:00, disputará la quinta ronda frente a un rival aún por confirmarse.

El torneo reúne a 180 jugadores, entre ellos 52 grandes maestros, 55 maestros internacionales -Oro es el mejor rankeado en ese segmento- y 9 grandes maestras femeninas. Se juega a nueve rondas, con tres jornadas de doble partida y un ritmo de una hora por jugador más 30 segundos de incremento por movimiento.