Hazaña de Valentín Perrone en Moto3: de largar 14º a terminar en el podio

Valentín Perrone y Marco Morelli, los representantes argentinos en Moto3, tuvieron un gran arranque en el Gran Premio de Tailandia y confirmaron sus altas expectativas en su segunda temporada en la tercera categoría del motociclismo mundial.

Tras haber sido uno de los mejores novatos del 2025, Valentín Perrone inició este 2026 como piloto principal del equipo Red Bull KTM Tech3 y en la primera carrera realizada en el Circuito Internacional de Chang en Buriram consiguió subirse al podio con un valioso tercer puesto.

El Coyote cruzó la meta a 9.480 del ganador David Almansa, quien se impuso por apenas tres milésimas a Máximo Quiles, el compañero de Marco Morelli en el Aspar Team.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El piloto nacido en España demostró la experiencia que obtuvo el año pasado y una clasificación complicada (P14) no le pesó para realizar una impresionante remontada para ganar una tremenda lucha entre cuatro pilotos en la última curva para asegurar el tercer puesto.

Esta fue la tercera vez que Perrone se sube al podio en Moto3 ya que en su temporada debut en 2025 fue segundo en Hungría y tercero en Países Bajos.

Después de arrancar del otro lado del mundo, los pilotos tendrán un par de semanas de descanso antes de viajar a Brasil, donde el Mundial regresará tras 20 años de ausencia el fin de semana del 20 de marzo.