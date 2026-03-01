Un día inestable: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada con precipitaciones y marcado descenso de temperatura es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este comienzo de semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 26 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será cálido y nuboso con precipitaciones intermitentes; el viento será moderado con ráfagas de intensidad regular del noroeste y la visibilidad será buena.

La temperatura mínima será de 24 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será inestable con precipitaciones y tormentas. El viento tendrá intensidad moderada con ráfagas de regular del noroeste rotando al sudoeste, el índice de radiación ultravioleta será muy alto y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 26 grados centígrados.

La noche, en tanto, será nubosa con precipitaciones remanentes. Se estima para medianoche una temperatura de 17 grados centígrados.

Costa Atlántica

En los balnearios de la Costa Atlántica de nuestra zona, se espera una jornada nubosa con precipitaciones intermitentes, descenso de temperatura y viento regular con ráfagas de intensidad fuerte del noroeste rotando al sudoeste.

En Monte Hermoso y Pehuen Co, la temperatura mínima será de 22, y la máxima de 25.