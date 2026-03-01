"Toda nuestra vida está en el deporte": el emotivo video de Alpine con Colapinto y Gasly

"Para nosotros es una forma de vida. Toda nuestra vida está en el deporte", dice Franco Colapinto en el video institucional que la escudería Alpine difundió hoy en sus redes sociales.

Fue a modo de presentación o lanzamiento de la temporada 2026. Una forma de decir "todo listo" para afrontar un año cargado de expectativas en el equipo francés luego de las modificaciones técnicas (que incluyeron motor) realizadas a los monoplazas que el argentino comparte con Pierre Gasly.

Si bien hoy está en duda un tramo de la temporada de la F1 a raiz de la guerra en Medio Oriente, la primera carrera del año será el Gran Premio de Australia, que se correrá en el circuito de Albert Park el domingo venidero (largada a la 1, hora de nuestro país).

Las siguientes competencias serán en China (domingo 15) y Japón (domingo 29). Habrá que esperar a cómo se desarrollan los acontecimientos respecto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán para determinar si se corren las siguientes carreras de Baréin (domingo 12 de abril) y Arabia Saudita (domingo 19).

Este es el video de Alpine: