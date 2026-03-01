Los nombres elegidos en Los Pumas 7s para Vancouver y Nueva York
Se vienen las últimas etapas de la fase clasificatoria.
Los Pumas 7’s ya tienen en mente sus próximos dos objetivos: Vancouver y Nueva York, las últimas dos etapas de la fase regular del Circuito Mundial. A su vez, el técnico Santiago Gómez Cora confirmó a los 14 jugadores que serán parte de la gira por norteamérica y que lógicamente incluye al bahiense Santiago Álvarez Fourcade.
Vale recordar que el seleccionado nacional llega a esta instancia tras alcanzar el 5º y 7º puesto en el Seven de Perth y Singapur, respectivamente.
Las ausencias que tendrá el plantel albiceleste de cara al cierre de la fase regular serán las de Joaquín Pellandini (lesión en un hombro) y Santiago Mare (lesionado en un pie).
Argentina jugará el Seven de Vancouver el próximo fin de semana. Integrará el Grupo B junto con Fiji, Australia y Francia. Por otro lado, el Grupo A lo conformarán Nueva Zelanda, España, Gran Bretaña y Sudáfrica.
A continuación, el plantel de Los Pumas 7’s que disputarán las etapas en Vancouver y Nueva York, las últimas etapas de la clasificación:
ÁLVAREZ FOURCADE, Santiago
ARRIETA, Martiniano
BATAC, Juan Patricio
BAZÁN VÉLEZ, Lautaro
DE HARO, Pedro
DUBUC, Sebastián
GONZÁLEZ, Luciano
GRAZIANO, Matteo
MALDONADO, Valentín
MONETA, Marcos
MORALES, Eliseo
PÉREZ PARDO, Gregorio
VERA FELD, Santiago
ZANGARA, Santino