Los nombres elegidos en Los Pumas 7s para Vancouver y Nueva York

Los Pumas 7’s ya tienen en mente sus próximos dos objetivos: Vancouver y Nueva York, las últimas dos etapas de la fase regular del Circuito Mundial. A su vez, el técnico Santiago Gómez Cora confirmó a los 14 jugadores que serán parte de la gira por norteamérica y que lógicamente incluye al bahiense Santiago Álvarez Fourcade.

Vale recordar que el seleccionado nacional llega a esta instancia tras alcanzar el 5º y 7º puesto en el Seven de Perth y Singapur, respectivamente.

Las ausencias que tendrá el plantel albiceleste de cara al cierre de la fase regular serán las de Joaquín Pellandini (lesión en un hombro) y Santiago Mare (lesionado en un pie).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las tablas: masculina a la izquierda, femenina a la derecha.

Argentina jugará el Seven de Vancouver el próximo fin de semana. Integrará el Grupo B junto con Fiji, Australia y Francia. Por otro lado, el Grupo A lo conformarán Nueva Zelanda, España, Gran Bretaña y Sudáfrica.

A continuación, el plantel de Los Pumas 7’s que disputarán las etapas en Vancouver y Nueva York, las últimas etapas de la clasificación:

ÁLVAREZ FOURCADE, Santiago

ARRIETA, Martiniano

BATAC, Juan Patricio

BAZÁN VÉLEZ, Lautaro

DE HARO, Pedro

DUBUC, Sebastián

GONZÁLEZ, Luciano

GRAZIANO, Matteo

MALDONADO, Valentín

MONETA, Marcos

MORALES, Eliseo

PÉREZ PARDO, Gregorio

VERA FELD, Santiago

ZANGARA, Santino