Jornada de prevención de dengue en el barrio Estomba

Fotos: Municipalidad de Bahía Blanca y Archivo La Nueva.

El Municipio bahiense continuará este lunes con las tareas de prevención e información sobre dengue.

En esta oportunidad, será en el barrio Estomba, en inmediaciones del Centro de Salud Norte, a través una jornada de limpieza y eliminación de criaderos.

Por tal motivo, en la intersección de Nicolás Pirez y Güemes, habrá una batea para descartar elementos en desuso, potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Además, entre las 8.30 y las 11.30, personal debidamente identificado recorrerá las casas del cuadrante delimitado por las calles Fabián González, Posta Rolando, Argentina del Sur y Viamonte.

En este marco, representantes del programa comunal de Dengue charlarán con los vecinos acerca de pautas preventivas y se hará entrega de repelente a cada familia visitada.