"Chiqui" Tapia y su mensaje en redes tras la liberación del gendarme

Tras la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, luego de 448 días de detención en Venezuela, el presidente de AFA brindó este domingo un mensaje desde su cuenta en la red social X.

El cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina dejó hoy la cárcel El Rodeo 1, donde estuvo secuestrado sin comunicación con su familia, sin un proceso formal público, ni asistencia legal propia ni consular. Fue trasladado en un avión de la Asociación del Fútbol Argentino.

"Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia", dijo Claudio Tapia en su cuenta @tapiachiqui.

Gallo fue víctima de desaparición forzada por una dictadura narcoterrorista que fue descabezada y que abrió sus cárceles como un gesto calculado, después de la espectacular incursión militar que llevó desde Caracas a Nueva York a Nicolás Maduro.