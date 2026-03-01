Las frases más destacadas de Milei en la apertura de sesiones del Congreso

El presidente Javier Milei sostuvo este domingo, en la apertura de sesiones ordinarias 2026 del Congreso, que su espacio tiene “la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina por voluntad de los argentinos que lo expresaron en las urnas”.

Milei acusó a la oposición peronista de ser unos “delincuentes” que tienen a su referente “presa”, en referencia a la expresidenta Cristina Kirchner.

“Va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, por el Memorándum de Irán y la causa Vialidad. Es una chorra y fueron los más chorros de la historia”, expresó.

"Tenemos un adversario que va a romper todas las reglas con tal de frenarnos”

En otro dardo directo a la oposición, más precisamente al kirchnerismo, el presidente Milei manifestó: "Tenemos un adversario que va a romper todas las reglas con tal de frenarnos”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las referencias a la oposición fueron una constante durante la exposición del mandatario en la Asamblea Legislativa.

“Paquete de reformas” todos las meses

Milei anunció que “cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales", por lo que ”todos los meses presentaremos un paquete de proyectos a ser tratados por este Congreso, correspondiente a las verticales de cambio que hemos presentado hoy".

“Esto constituirá el año calendario de las reformas, 9 meses de reformas que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”, subrayó.

"Tenemos que crear el siglo de las Américas. Make America Great Again"

El primer mandatario convocó a “crear el siglo de las Américas”, al ponderar su alianza con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Tenemos que crear el siglo de las Américas. Make America Great Again", arengó el mandatario.

“¡Vení a explicarme qué pasó con Nisman!”

También acusó al kirchnerismo de haber firmado un memorándum con Irán, el país que “metió dos bombas" en la Argentina, en referencia a los atentados en la Embajada de Israel y la AMIA, por lo que le pidió a ese sector político “venir a explicar qué pasó” con el fallecido fiscal Alberto Nisman.

“¡Manga de asesinos y chorros!”, vociferó el mandatario durante uno de sus tantos cruces con la oposición en la Asamblea Legislativa.

Reformas del Código Civil, el Código Comercial y el sistema impositivo

Milei ratificó que impulsará reformas del Código Civil y el Código Comercial, además de una reforma tributaria para “construir un marco legal robusto que permita el desarrollo de los argentinos”.

También anticipó una “reforma del esquema impositivo” porque, dijo, “necesitamos menos impuestos y profundizar la apertura económica”, además de “acuerdos comerciales que incluyen reformas del Código Aduanero para adecuarlos a nuestros desafíos y sentarnos en la mesa del comercio internacional”.

También convocó a “abrazar políticas de Estado por primera vez en un siglo”.

“La industria nacional subsidiada deja en claro que son cómplices del saqueo”

El presidente declaró que no tuvo “reparo alguno” en “señalar como ladrones a un grupo de empresarios locales fruto de su accionar comercial”.

“El hecho de que sea legal no lo hace lícito y cuando un entramado legal atenta contra el derecho natural, a la vida y la propiedad, estamos frente a un marco legal ilegítimo”, expresó.

“Los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos como ustedes no ponen a la venta. La mayor responsabilidad cae sobre los políticos, pero la pregunta es muy simple: ¿alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder?”, inquirió.

Milei sostuvo que “para este Gobierno la respuesta es no” y agregó que “la industria nacional subsidiada deja en claro” que muchos empresarios “son cómplices del saqueo de los argentinos”.

"La sociedad se inoculó el 26 de octubre del año pasado"

Milei remarcó que "la malaria se ha terminado y la sociedad se inculó el 26 de octubre del año pasado", en referencia a la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas.

“Tenemos el Congreso más reformista de la historia y el poder para hacer frente a cualquier golpe político que quieran hacer”, destacó en referencia a la oposición.

Milei destacó, en ese marco, que la reforma laboral “modernizará la relaciones laborales por primera vez en más de 50 años”

“El mejor ministro de Economía del mundo”

El líder libertario reiteró que “había solo una forma de cortar el nudo gordiando que significa el desastre heredado y era estabilizar la economía”, por lo que su gestión redujo el déficit fiscal en 5 puntos apenas asumido el mandato gracias a quien definió como el “mejor ministro de Economía del mundo”, en referencia a Luis Caputo.

"Hace dos años estábamos atrapados sin salida en un eterno presente que destruía nuestra fe y la de nuestros hijos, y hoy sabemos que hay un camino hacia adelante. No solo hemos dejado de sentirnos perdedores sino que además sabemos que podemos hacer a la Argentina grande nuevamente”.