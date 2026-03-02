La pulseada por las cuentas sueldo vuelve al centro del debate gremial

Pablo Álvarez [email protected] Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

En medio del debate por la reforma laboral que el Gobierno nacional busca aprobar en el Congreso, una de las disputas más intensas entre bancos tradicionales y empresas fintech gira en torno a un tema que impacta directamente en la vida de los trabajadores: las cuentas sueldo y la posibilidad de cobrar salarios a través de billeteras digitales.

El proyecto original de modernización laboral contemplaba que los haberes se pudieran acreditar no solo en cuentas bancarias tradicionales, sino también en billeteras virtuales o Proveedores de Servicios de Pago (PSP) habilitados por el Banco Central.

Sin embargo, durante el tratamiento en el Senado ese artículo fue eliminado, quedando la alternativa digital fuera del texto que obtuvo media sanción y que fue debatido posteriormente en la Cámara de Diputados.

Un debate con fuerte impacto gremial

La Cámara Argentina Fintech y sectores tecnológicos salieron rápidamente a criticar la decisión. Para estas entidades, la exclusión de las billeteras digitales como opción para recibir salarios es una restricción innecesaria que limita la libre elección de los trabajadores sobre dónde y cómo gestionar sus ingresos.

Según encuestas citadas en los últimos días, existe una marcada inclinación social hacia esquemas más flexibles y digitales para gestionar dinero: muchos argentinos utilizan activamente billeteras virtuales para pagos, transferencias y manejo diario de sus finanzas.

Desde la vereda gremial, este debate se entrelaza con la discusión más amplia de la reforma laboral, que ya desató tensiones con sindicatos e incluso medidas de fuerza por parte de la CGT ante lo que se considera un avance sobre derechos laborales tradicionales.

¿Qué dicen los sectores?

Las entidades bancarias y sus cámaras empresarias presionaron fuertemente para que el pago de salarios quede exclusivamente a cargo de cuentas bancarias y de instituciones de ahorro oficial. Argumentan que permitir que los sueldos se acrediten en billeteras digitales podría poner en riesgo el sistema financiero y el flujo de depósitos que financia créditos para empresas, especialmente pymes.

En una carta a legisladores, argumentaron que estas plataformas no cuentan con “un régimen regulatorio, prudencial y de supervisión equivalente al que rige para las entidades bancarias”, y advirtieron que esto podría exponer a los trabajadores a mayores riesgos patrimoniales y de seguridad.

Por su parte, las fintech sostienen que las billeteras virtuales ya forman parte central del ecosistema de pagos del país y que excluirlas del cobro de salarios desconoce la realidad de uso de los trabajadores.

Además, destacan que las cuentas remuneradas ofrecidas por estas plataformas pagan intereses sobre saldos, lo cual no ocurre —o lo hace a menor escala— en la banca tradicional, ofreciendo ventajas económicas para los usuarios.

“El 75% de todos los movimientos de dinero digital en la República Argentina involucran a una billetera virtual en una de las puntas. Si la gente ya las eligió para su día a día, ¿en qué nos basamos para extirpar la posibilidad de que uno diga ‘a mí me sirve una billetera’ para cobrar el salario?”, advirtió Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.

Biocca planteó que excluir a las wallets del texto actual “le quita alternativas al trabajador”, y subrayó que estas plataformas no sólo facilitan pagos: también permiten “generar historial crediticio para millones de personas que estaban subatendidas por el sistema financiero tradicional”.

Conflicto con impacto

En la arena gremial, la posibilidad de cobrar el salario en billeteras digitales tomó relevancia más allá de lo técnico: para algunos sectores sindicales representa una forma de reivindicar la autonomía del trabajador frente a estructuras financieras tradicionalmente rígidas.

Para otros, es una pelea que puede terminar en un cambio profundo en la forma en que se perciben y se manejan los ingresos de millones de asalariados.

La señal de fondo es clara: el modelo de relación laboral y financiera está en juego, y trabajadores, bancos y empresas tecnológicas ya pusieron sus apuestas sobre la mesa.

Una opción para que sueldo rinda más

La reciente discusión en torno a la reforma laboral volvió a colocar bajo la lupa un aspecto clave del sistema financiero: dónde y cómo los trabajadores pueden percibir su salario. El 40% lo pasa a billeteras dentro de las primeras 48 horas.

El objetivo es acceder a instrumentos que permitan generar rendimientos o administrar el dinero con mayor eficiencia frente a la inflación.