Susbielles realiza la apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante
El discurso del jefe comunal ante los ediles comenzará a las 10 y será transmitido por el canal oficial del Concejo Deliberante.
El intendente Federico Susbielles realizará hoy su tercera apertura del periodo de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante.
El acto está programado para las 10, en Sarmiento 12, y el jefe comunal dará su discurso inaugural ante los 24 concejales, el cual se podrá seguir a través de La Nueva y el canal oficial del legislativo en Youtube.
En su alocución, Susbielles expondrá los principales puntos de su gestión para 2026 y también repasará los sucesos del año pasado.
Una vez finalizado el acto principal, el legislativo definirá el cronograma de sesiones ordinarias con día y hora, que para el año en curso será en tres oportunidades mensuales. Dos en el recinto y una vez en diferentes barrios bahienses.
Además, se definirá la composición de las comisiones internas por las cuales deberán pasar los proyectos que son puestos a consideración de las diferentes fuerzas políticas.
El Concejo Deliberante actual se encuentra compuesto por 9 concejales de La Libertad Avanza (Franca Grippo, Felipe Ferrández, Fernando Compagnoni, Araceli Valenzuela, Luciano Cagiao, Marcos Streitenberger, María Teresa Gonard, Vanina Linzuain y Mauro Reyes.
Fuerza Patria tiene 9 ediles: Jazmín Lafitte, Gustavo Lari, Belén Rodríguez, Claudio Carucci, Alvaro Díaz, Micaela Tomassini, Lucia Martínez Zara, Roberto Arcángel y Lucía Velaustegui.
Somos Bahía cuenta con Martin Salaberry y Cecilia Borelli, mientras que Avanza Bahía tiene como representante a Fabiana Ungaro y Unión y Libertad a Carlos Alonso.