Femicidio de Yoselie: “Queremos la justicia que se merece mi sobrina”

A más de tres años del femicidio, los familiares de la soldado mendocina Yoselie Herrera Nadal continúan exigiendo justicia.

Después de dos postergaciones, aguardan que finalmente en los próximos días se lleve adelante el juicio a Jorge Rubén Rojas

Está previsto que el debate se inicie el próximo 16 de marzo, a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3.

El sujeto está imputado del delito de homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género.

Durante cuatro jornadas los jueces analizarán el hecho registrado a fines de 2022.

“Estamos un poco ansiosos y expectantes de que, de una vez por todas, se concrete el juicio y no haya más postergaciones. Estamos esperando el mejor resultado y que se haga justicia. Aguardamos un cierre de todo esto y que por fin podamos tener a Yoselie con nosotros”, mencionó Lorena Herrera, tía de la víctima.

Inicialmente el enjuiciamiento al chaqueño procesado se iba a desarrollar entre el 26 y el 30 de agosto de 2024, pero no se concretó debido a una licencia por enfermedad presentada por el fiscal del caso, Jorge Viego.

Posteriormente se reprogramó para el 28 de abril de 2025, aunque otra vez se suspendió como consecuencia de la renuncia de la defensora oficial Fabiana Vannini, quien iba a patrocinar a Rojas.

“Estuvimos un poco consternados por el tiempo que transcurría y por tantas trabas. Por un lado sabemos que esta persona sigue detenida pero, por otro, los días corren rápido y la justicia se vuelve lenta. Estamos tristes y esperando la resolución”, afirmó la mujer.

Expectativas

Lorena sostuvo que aguardan una sentencia importante para el imputado por el crimen de su sobrina.

“Esperamos que Rojas reciba lo que corresponda, la máxima pena. Que no tenga más oportunidades, porque no tenía derecho de quitar una vida. Esto puede llegar a ser el principio del fin”.

Siguió diciendo que “es una lucha que venimos llevando adelante por la justicia que merece Yoselie”.

Por otro lado, confirmó que familiares de la víctima viajarán a nuestra ciudad para estar presentes durante el debate.

“Me encantaría poder presenciarlo, pero va a estar la madre de 'Yosi' y una tía. No debe ser lindo tener frente a frente a este individuo, pero todos, de alguna manera, vamos a estar acompañándolas”.

Cómo fue el ataque

La joven de 21 años había llegado a nuestra ciudad para enrolarse como soldado voluntaria, cumpliendo funciones en la Base Aeronaval Comandante Espora.

El femicidio, según establecieron los investigadores, se produjo con posterioridad a las 21 horas del 26 de noviembre de 2022 y antes de las 3 de la madrugada del día siguiente.

La autopsia determinó que recibió múltiples golpes en la cabeza y finalmente fue estrangulada.

En la investigación declararon varias personas que conocían a Yoselie y Rojas, entre ellas una pareja con la que horas antes del trágico suceso compartieron el partido entre Argentina y México, por el Mundial de Fútbol de Qatar.

Ambos describieron que luego de observar el encuentro se produjo una discusión entre la víctima y el imputado, por lo que se sintieron incómodos y decidieron retirarse.

Indicaron que esa noche Rojas envió mensajes manifestando que “Yosi” se había ido del departamento y no tenía novedades de ella.

El 28 de noviembre, al notar la ausencia de la chica, un jefe de la Base presentó una denuncia por la desaparición de la soldado.

El peritaje de teléfonos celulares (sacó un crédito y transfirió dinero desde el móvil de la mujer hacia su cuenta personal) y cámaras de seguridad que tomaron el momento en que trasladaba el cuerpo para arrojarlo en una alcantarilla sellaron su suerte.

Según indicaron algunos testigos, “Yosi” y Rojas habían comenzado una relación a mediados de 2021 que se interrumpió a comienzos del año siguiente. Tras unos meses separados decidieron regresar.

Algunos compañeros que tenían cercanía con la joven contaban que ella les refería que Rojas “la perseguía, no la dejaba tranquila”.

Lo describieron como un sujeto “obsesivo”, “posesivo” y “celoso”.