"El objetivo es ganar todo lo que podamos", dijo el entrenador de Sociedad Sportiva

El próximo sábado comenzará el campeonato de rugby de primera división de nuestra ciudad, el Oficial Oro, que tiene a Sociedad Sportiva como bicampeón.

Las Palomas, que recibirán a Santa Rosa RC en el debut, disputaron el último sábado amistosos en las tres categorías ante Los 50 de Tandil.

"Fue un fin de semana bueno. De todos los chicos que están viniendo a entrenar pudimos llevar 56. Todos jugaron, algunos minutos más otros menos. Pero todos tuvieron rodaje, eso estuvo bueno", dijo Diego Samuel, head coach de Sociedad Sportiva, habló ayer con El Diario Deportivo e hizo un balance del viaje a Tandil y de los desafíos que se vienen para el bicampeón de la URS.

"La base del equipo es similar a la del año pasado. Excepto algunas bajas de los chicos que eran líderes del equipo y se retiraron el año pasado, como Facundo Zamora, Felipe Doria y Marco Ciccioli", dijo Samuel.

La nómina de jugadores que viajó a Tandil incluyó a un referente de los backs, el tryman como Ignacio Payero.

"El año pasado se lo tomó medio sabático, o por lo menos no con el comprimiso habitual. Sobre fin de año se casó y se lo tomó más recreativo. Este año estará más a disposición", agregó.

El DT también trazó los objetivos de Las Palomas para el Oficial que se viene.

"Todo lo que jugamos lo queremos ganar. El objetivo es ganar todo lo que podamos. Después dependerá de cómo se vaya desarrollando la competencia y el plantel sea por tema viajes, trabajo, lesiones o estudio", afirmó.

Durante el desarrollo del campeonato local el conjunto blanco deberá disputar la reválida al Torneo del Interior B. Será en un partido ante Neuquén RC en La Carrindanga, con fecha fijada por UAR para el 28 de este mes.

"Si ganamos ese partido obtendremos automáticamente la plaza al Regional Pampeano A. Ese partido además será clasificatorio para la fase de grupos del Torneo del Interior B", explicó.

Samuel también se refirió al cambio de staff del plantel superior, al que se sumó este año Claudio Grippo y en el que ya no participan Bernardo Stortoni, Juan Manuel Doria y Tomás Aguirre.

Esta es la entrevista completa: