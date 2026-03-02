Bahía Blanca | Martes, 03 de marzo

15.8°

Bahía Blanca | Martes, 03 de marzo

15.8°

Bahía Blanca | Martes, 03 de marzo

15.8°
Básquetbol.

Argentina, con Campazzo y Deck, mostró otra cara y le ganó a Panamá: 101-75

La albiceleste se recuperó del duro golpe frente a Uruguay, por las ventanas FIBA.

Facundo Campazzo rompe hacia el cesto. Fotos: FIBA.

Argentina cambió la cara respecto de la pésima actuación del viernes ante Uruguay y este atardecer derrotó a Panamá, por 101 a 75, en partido correspondiente a las ventanas FIBA, clasificatorias al Mundial 2027.

Las presencias de Facundo Campazzo (que sumó 100 partidos con la Selección) y Gabriel Deck jerarquizaron el plantel y definitivamente descomprimieron la presión del resto.

Entre ambos convirtieron 50 puntos (25 el base y 25 el alero)

Los cuartos: 29-18, 48-41 y 71-58.

Argentina subió considerablemente sus porcentajes de tiros: 18-43 en triples, 18-31 en dobles y 11-14 en libres.

Las estadísticas completas del partido

La albiceleste, a falta de 3 minutos para el cierre del primer tiempo había convertido (46) más puntos que en todo el partido ante Uruguay (44).

Además de los jugadores de Real Madrid, quienes estuvieron a la altura fueron Nicolás Brussino y Juani Marcos (4-7 en triples), ambos con 12 puntos.

Esta vez Argentina jugó a otro ritmo, la metió de movida y todo se facilitó.

 Con este resultado, los dirigidos por Pablo Prigioni quedaron con récord de 3-1, en el segundo lugar del grupo D. Panamá, por el otro costado, cerró la ventana con saldo de 1-3.

Los otros

Por el mismo grupo que Argentina, Uruguay derrotó a Cuba, por 88 a 62 y mantuvo el invicto.

Por el grupo C, Brasil venció a Colombia, 101 a 72 y Venezuela le ganó a Chile, 72 a 68.

 

 

 

 

 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Deportes.
Fútbol.
Básquetbol.
Básquetbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE