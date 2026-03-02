La lluvia causó problemas en Algarrobo: más de 100 milímetros y caminos inundados

Las precipitaciones que este lunes se están dando en el Sudoeste Bonaerense están causando varios problemas en distintas localidades de la región.

Más allá del alerta amarillo por tormentas que se extenderá hasta la medianoche de hoy, hay algunas rutas que tienen agua sobre su calzada y algunas poblaciones han experimentado algunos inconvenientes.

En Algarrobo, en el sur de Villarino, sobre el eje de la ruta nacional 22, esta tarde se registraron 115 milímetros según datos oficiales, una cifra inusitada para este lugar, que normalmente padece los efectos de la sequía.

Con esta lluvia, el ejido urbano experimentó varios inconvenientes, con casas que sufrieron la filtración del agua por sus techos y calles que tardaron en desagotar por la correntía del agua.

Además, la acumulación de líquido se observó sobremanera en la zona rural, con varios caminos rurales anegados, como lo muestran los videos a los que accedió La Nueva.

Por ello, desde el municipio de Villarino se recordó que se encuentra prohibida la circulación de vehículos pesados los días de lluvia y hasta 72 horas después, según la Ordenanza 2.703/2014. También se pide que ante cualquier evidencia de transporte pesado que circule antes del plazo establecido, se realice la denuncia al (291) 471 - 2911.

Precaución en la ruta

Desde la comuna villarinense también se informó que, debido a la acumulación de agua sobre la cinta asfáltica y en banquinas, se recomienda circular con extrema precaución por la ruta nacional 22, entre Médanos y Algarrobo, en ambos sentidos.

"Las condiciones actuales han generado complicaciones en la transitabilidad, registrándose inconvenientes con transporte de gran porte que ha quedado encajado en distintos sectores", se explicó.

Por ello, se solicita a automovilistas y transportistas extremar las medidas de prevención y adecuar la velocidad a las condiciones del camino.