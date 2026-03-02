Aston Martin en crisis y cerca de bajarse del GP de Australia

Aston Martin cayó en un pozo negro. Y la principal causa de esta caída al abismo recae en Honda. El motor RA626H del AMR26 resultó ser un problema importante, impidiendo al equipo con base en Silverstone (Inglaterra) realizar pruebas con normalidad en la segunda sesión en Baréin.

Mientras otros equipos trabajaron diligentemente para prepararse para su debut en el GP de Australia el próximo domingo (con largada a la 1 en nuestro país), los monoplazas de los pilotos Lance Stroll y Fernando Alonso pasaron más tiempo en el taller que en la pista.

Un desastre que está desintegrando la imagen de Aston Martin Racing, un equipo en el que Lawrence Stroll invirtió mucho, construyendo nuevas instalaciones faraónicas en Silverstone y formando un plantel de primer nivel dirigido por Adrian Newey, el ingeniero proveniente de Red Bull.

El objetivo sería transformar la estructura en un equipo de élite, atrayendo a un piloto de élite para competir por el título mundial a partir de 2027. Ese sueño, al menos por ahora, se desvaneció: los problemas actuales inevitablemente tendrán repercusiones el próximo año. Honda llegó a su debut en Melbourne completamente desprevenido. Las averías durante las pruebas pusieron en peligro el suministro de repuestos, y por un momento, incluso se consideró la idea de saltarse Australia alegando fuerza mayor, según informó hoy Motorsport.

Habría sido un desastre para la F1 iniciar el ciclo de monoplazas ágiles sin equipo y sin las penalizaciones que Aston Martin habría tenido que pagar por romper el Pacto de la Concordia que regula los acuerdos comerciales de los equipos con el promotor.

Por lo tanto, los AMR26 estarán en el box de Melbourne pero la intención es completar la distancia mínima necesaria para alinearse para la carrera y detenerse tras unas vueltas. Mientras tanto, se ha creado una especie de unidad de crisis para apoyar a Honda durante este momento difícil y dramático, y el personal de Newey está en contacto frecuente con el equipo japonés en Sakura para abordar las prioridades.

Los problemas radican en las vibraciones del motor de seis cilindros, que provocaron fallas en la batería del sistema híbrido, alojada en el chasis.

"Somos conscientes de que los resultados de las pruebas indican una situación muy difícil y desafiante. Nuestros ingenieros en Sakura y el personal de pista están trabajando arduamente para implementar mejoras", explicó Ikuo Takeishi, jefe del departamento de competición de cuatro ruedas de Honda.

El problema es que, de esta manera, es imposible evaluar el potencial del AMR26 y planificar su desarrollo futuro, mientras que sus competidores crecen rápidamente...