Polémica en Santa Cruz: la distribuidora de gas preadjudicó una obra millonaria a la oferta más alta

La distribuidora de gas de Santa Cruz, Distrigas, quedó envuelta en un gran escándalo, tras conocerse que quiere preadjudicar una licitación a la empresa que presentó la oferta más alta en una millonaria licitación.

La compulsa de la polémica es la Licitación Pública N° 0030/DGSA/2025 de DISTRIGAS SA, destinada a la contratación del transporte de GLP para cuatro localidades del interior santacruceño. El tema ya motivó una denuncia formal ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, aunque no se expediría antes de que se concrete la adjudicación cuestionada.

El eje del conflicto es que Distrigas “recomendó” la preadjudicación a P. Tortoriello y Cía S.A., empresa que presentó la oferta más alta del proceso, superando en más de $550 millones a otra propuesta considerada válida dentro del expediente.

De acuerdo a los datos de la licitación, a los que accedió El Post Energético, Roligas SA, una firma de Mar del Plata cotizó $6.225.727.738; Transporte J.C Morrison, una compañía radicada en Río Gallegos ofertó $6.239.433.123; mientras que la propuesta de P. Tortoriello y Cía SA, empresa de la ciudad de Cipolletti, fue de $6.790.152.597,52.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La presentación realizada ante el Tribunal de Cuentas provincial también advierte que la oferta de P. Tortoriello y Cía S.A. presentaría inconsistencias graves en su planilla de cotización. Según lo denunciado, los precios unitarios no coincidirían con los totales consignados, generando errores de cálculo que impedirían determinar con certeza el precio final real de la propuesta.

De confirmarse, la situación sería aún más delicada: no solo se trataría simplemente de que la provincia pagaría más, sino de que la oferta recomendada contendría defectos que afectarían un elemento esencial del contrato (la determinación clara y precisa del precio) comprometiendo la transparencia y la comparabilidad entre oferentes.

Asimismo, la empresa cuestionada no tiene empleados, camiones ni base operativa en Santa Cruz, según detalló un jugador del rubro que conoce bien la Patagonia.

Intervención del órgano de control

La situación ya fue puesta en conocimiento del Tribunal de Cuentas, que deberá analizar si el procedimiento respetó los principios de legalidad, razonabilidad, igualdad y economía que rigen las contrataciones públicas.

“La pregunta que queda planteada es clara: ¿cómo se justifica elegir la oferta más cara -y además cuestionada técnicamente- en un contexto donde se restringen salarios y se invoca la necesidad de austeridad fiscal?”, reflexionó una fuente bajo estricta reserva. La respuesta, ahora, quedará en manos de los organismos de control y de la transparencia institucional del proceso.

Distrigas es una subdistribuidora de gas, aunque su regulación corresponde al Estado Nacional, a través del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). La empresa abastece de gas natural a 66 mil usuarios de 16 localidades. (con información de Portal Energético)