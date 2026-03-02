La inflación de febrero en Bahía fue del 2,31 %, según IPC Online

La inflación de febrero en Bahía Blanca fue del 2,31 %, según la medición de IPC Online. El análisis también indicó que la variación de los últimos 12 meses fue del 28,78 % y que el acumulado del primer bimestre de 2026 asciende a 4,21 %.

La principal suba se dio en el capítulo de Vivienda y servicios básicos (+4,21 %) y por incrementos también relevantes en Esparcimiento (+2,57%) y Alimentos y bebidas (+2,37%), que sostienen la inflación “de bolsillo”, indicó l informe.

"En el centro de la tabla aparecen variaciones moderadas pero generalizadas: Transporte y comunicaciones (+1,86%), Otros bienes y servicios (+1,82%), Equipamiento del hogar (+1,70%) y Salud (+1,41%), aportando presión de fondo. Del lado contractivo, Indumentaria (-4,61%) opera como ancla desinflacionaria y Educación (-0,24%) muestra un leve ajuste a la baja, dejando un cuadro de alta dispersión por capítulos: inflación positiva y bastante extendida, pero con una corrección puntual fuerte que amortigua el promedio general", agregó el estudio.

El fuerte retroceso en el apartado de Indumentaria, si bien no lo detalla el informe, se entiende que se explica por la mayor oferta a causa de la apertura de importaciones.

IPC Online también señala: "Con datos semanales, la inflación muestra un patrón de shock inicial y rápida desaceleración: el nivel general salta 2,38 % en la semana 1 y luego se mueve en un rango bajo y estable (0,29 %, 0,15 % y 0,23 % en las semanas 2 a 4). La composición revela cambios de precios relativos más que una suba homogénea: en el arranque destacan Esparcimiento (+11,76 %) y Vivienda y servicios básicos (+4,08 %), mientras Indumentaria actúa como ancla con caídas pronunciadas (hasta -5,09 % en la semana 2). Hacia el cierre, la señal más relevante es el rebrote de Alimentos y bebidas, que acelera de 0,19 % a 0,64 % y 0,79 %, sugiriendo que, aun con un promedio general 'calmo', la presión en rubros de consumo cotidiano puede volverse el principal motor de la inflación percibida".

El Indec dará a conocer el índice nacional la semana próxima y las previsiones suponen que volverá a estar por encima del 2 %.