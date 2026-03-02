Las obras en marcha y las anunciadas por Susbielles para 2026 en su discurso de apertura de sesiones

El intendente municipal Federico Susbielles enumeró y detalló las obras que se están realizando en Bahía Blanca y aquellas que se afrontarán a lo largo de 2026.

Las mismas fueron comunicadas durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de esta mañana y se transcriben a continuación.

Obras hidráulicas e hídricas

Se realizaron tareas de limpieza en los 14 mil metros desde el partidor hasta la desembocadura del arroyo Napostá, incluyendo los 4 kilómetros del entubado.

Esta etapa cuenta con una inversión de 1600 millones de pesos, incluyendo restitución de terraplenes y limpieza del arroyo. Además, se está trabajando en la reconstrucción y ampliación de 250 sumideros por un monto de 1340 millones de pesos.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires adjudicó y puso en marcha la demolición y construcción de nuevos puentes en calle Don Bosco, Pampa Central y ferroviario, por un monto de 6000 millones de pesos.

La Etapa 2 del nuevo canal Maldonado por un monto mayor a los 25 mil millones de pesos, abarcará desde la desembocadura hasta calle Don Bosco.

Construcción del desagüe pluvial de calle Yapeyú, entre Los Adobes y Jorge Newbery, parte de las obras de emergencia financiadas por el gobierno de la Provincia.

Plan Extraordinario de Reconstrucción Hidráulica, con apoyo de las grandes empresas de la ciudad y aprobado por el HCD, para realizar 13 obras por un monto de 27 mil millones de pesos.

Adjudicación y firma de contratos de inicio para las obras en los barrios Los Olivos y Villa Floresta, con un presupuesto oficial de $1.681 millones, en la av. San Martín de Cerri, por un monto de 467 millones y a la de la calle Rizzo en Delegación Norte, por un monto de 319 millones.

Las próximas obras a licitar en el corriente año serán los pluviales de las cinco esquinas en Villa Mitre, calle Láinez en el sector de barrio Taxistas, Oasis y aledaños y la obra destinada a los barrios 17 de Agosto, Derby y barrios circundantes.

Plan Multianual de Obras Hídricas, financiado por la Provincia, con una inversión global superior a los 100 millones de dólares, ya se ha finalizado la obra del Acueducto de Impulsión Altos de Bahía, se han puesto en funcionamiento las perforaciones de Bajo San José y Cabildo para suplementar la provisión en momentos de alta demanda; finalizó el recambio del acueducto de 600 mm desde el Dique Paso de las Piedras a Planta Potabilizadora de Grumbein y han culminado las obras y se ha puesto en marcha el nuevo módulo compacto de potabilización en Planta Patagonia que hoy permite procesar y almacenar un 15 % más de agua destinada al consumo domiciliario.

Obras Viales

Con una inversión de 9.500 millones de pesos, la Provincia culminó las tareas de vinculación en la autovía de Circunvalación Norte.

A través de Vialidad Provincial, se intervino en la reparación de losas dañadas en la autovía Raúl Alfonsín con un presupuesto superior a los 1000 millones de pesos.

Junto al Puerto de Bahía Blanca para lograr que Vialidad Nacional nos autorice mediante un convenio específico a realizar distintas obras e intervenciones de mantenimiento en las rutas de accesos nacionales a los muelles.

En el corriente año, con una inversión de 627 millones, culminamos las obras de acceso a través del paso a nivel de Grümbein.

Avances para que Puerto inicie las obras de recambio total de losas dañadas en el trayecto que va desde El Triángulo hasta el puente La Niña por un monto mayor a los 6 mil millones de pesos.

La entidad portuaria ha licitado y está próxima a adjudicar la recomposición de la ruta de acceso a Puerto Galván desde la rotonda de calle Vélez Sarsfield y los puentes de Loma Paraguaya, por un monto superior a los 5500 millones de pesos.

Recambios de 85.000 metros de cañerías en el centro y macrocentro de la ciudad para mejorar la presión y bajar las pérdidas en la red.

Construcción de las cisternas y estaciones de bombeo en Planta Patagonia y Bosque Alto con el respectivo acueducto de vinculación hacia Los Chañares.

Tareas para la rehabilitación del acueducto Brandsen - Undiano.

Paso Urbano

Junto al Puerto de Bahía Blanca se realizarán trabajos para mejorar solución la transitabilidad básica en el lugar de la obra de Paso Urbano, una vez aprobada la posibilidad de intervenir en la obra, ya que es de carácter nacional

En materia de infraestructura vial urbana se licitaron en el año 2025, unas 330 cuadras de asfaltado y repavimentación.

En el bienio 24-25 la cantidad de cuadras licitadas asciende a 548 cuadras, lo que representa un aumento de más del doble en el ritmo de licitación y obras en relación al promedio del periodo 2015 / 2023.

También, en 2025 se reacondicionaron más de 580 cuadras gravemente socavadas por la inundación en distintos puntos de la ciudad.

En 2026 se iniciarán con140 cuadras de repavimentación que, ya avanzado el plan de centro y macrocentro, pondrá el acento en las cuadras mayormente dañadas en las delegaciones.

Obras escolares

Inversión del 100 % del Fondo Educativo en infraestructura escolar: una decisión necesaria y largamente esperada por toda la comunidad educativa y la ciudad en su conjunto.

En el 2025 se realizaron 98 obras escolares a través del mismo, que se sumaron a las 156 realizadas en el 2024, por un monto global superior a los 1.200 millones de pesos.

Culminación de la construcción del jardín de infantes de Tierras Argentinas, con una inversión de más de 1.600 millones de pesos; adquirimos el edificio propio para el funcionamiento del CFI 1, por 314 millones y refaccionamos integralmente todos los establecimientos escolares de Cabildo, con una inversión de más de 1.183 millones de pesos.

La refuncionalización integral del Instituto Julio César Avanza y la Escuela 2.

Inició la primera etapa de las tareas de recuperación de la fachada por más de $700 millones y avance en sucesivas etapas hasta retirar el cerco perimetral que permanece en el lugar hace 9 años.

Refacción y ampliación de la Escuela Primaria 30 de Villa Rosas, la Escuela Primaria 34 y la Escuela Secundaria 36, por un monto de 248 millones de pesos.

Construcción del jardín de infantes 936 y se está buscando un lugar para alojar un edificio propio para el CFI 2.

Con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se iniciará la construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria 38, decisión anunciada por el gobernador Axel Kicillof en su última visita

a la ciudad.

Se mantiene en funcionamiento el programa Orgullo Escolar, que en estos dos años ha posibilitado 254 obras en escuelas, y ha logrado generar un círculo virtuoso junto a las cooperadoras, autoridades educativas, comunidades educativas y el Consejo Escolar, a quienes agradecemos profundamente su trabajo.

Desde el Municipio y en articulación con el sector privado, también sostendremos el financiamiento para equipamiento, reparaciones, insumos y obras menores en nuestras escuelas técnicas y centros de formación integral, profesional y laboral, interrumpido por el gobierno nacional.

Espacios Públicos

Renovación y generación de nuevos ámbitos de calidad y disfrute. La plaza Brown, la plaza Rivadavia y junto al Puerto de Bahía Blanca, la nueva plaza del Barrio Saladero.

Prioridad del eje Parque Boronat – Partidor del Parque de Mayo, Parque Independencia (en el cual próximamente comenzarán las obras del nuevo Eco Parque), el Parque Noroeste y los diferentes accesos de la ciudad.

Avanza el plan Bahía al Mar junto al Consorcio de Gestión del Puerto, que busca que nuestros vecinos recuperen la visión y el disfrute del sector costero.

Recuperación y puesta en valor de la terminal de ómnibus San Francisco de Asís, con una inversión superior a los 436 millones de pesos que permitió mejorar las zonas de estacionamiento, reacondicionar la torre de control, renovar el sistema contra incendios y construir el cielorraso y la iluminación de la zona de dársenas.