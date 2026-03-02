Argentina sumó seis podios en el Sudamericano de atletismo indoor

El seleccionado argentino de atletismo completó su primera actuación del año en el Campeonato Sudamericano Indoor, celebrado este fin de semana en Cochabamba, Bolivia.

La delegación nacional, que finalizó su actuación con seis podios y diferentes récords nacionales, tuvo a Florencia Lamboglia como campeona de los 400 metros.

La velocista fue la atleta destacada del equipo argentino al quedarse con el único título en el torneo. La porteña, que en su serie de los 400 metros estableció un nuevo récord nacional (54s27), se impuso en la final bajando nuevamente su marca cronometrando 53s73 para imponerse ante la brasileña Caroline Debassi y la colombiana Melany Bolaño.

"Es una locura, cualquiera de las chicas podía ganar y lograrlo con un nuevo récord me pone muy contenta. Cambiar de prueba y adaptarme a los 400 fue un gran esfuerzo corporal y de cabeza, esto es para toda la familia y equipo que me acompaña hace años”, expresó una emocionada Lamboglia tras quedarse con su bicampeonato sudamericano en esta prueba.

En tanto, Mariam Buenanueva fue subcampeona en la prueba de pentatlón con un total de 3860 puntos, al igual que el relevo 4x400 metros, integrado por Manuel Juárez, Tomás Villegas, Francisco Ferreccio y Lorenzo Rosetto, que se quedó con la medalla plateada con un tiempo de 3m20s75, nuevo récord argentino.

Las medallas de bronce para el equipo argentino vinieron de la mano de Elian Larregina, en los 400 metros (47s46), Juan Arrieguez, en lanzamiento de bala (18.05 mts.) y Carolina Scarponi, en salto con garrocha (3.90 mts.).

A estas medallas se sumaron los resultados destacados de Milagros Damico, con triple récord nacional: primero en los 60 mts, 7s52 en la serie y 7s51 en la final, y el récord nacional U20 y absoluto en salto en largo con 6.00 mts. Además, Victoria Zanolli fue plusmarca nacional en 60 metros (5.98m), superando el récord U20 que pertenecía a Aldana Zahzu (5.61m) desde 2015.