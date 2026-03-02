Exhiben los 35 grabados originales de Rembrandt hallados en un cajón familiar en Países Bajos

Durante los días de confinamiento por la pandemia de Covid-19, ordenar cajones y deshacerse de objetos acumulados fue una actividad común en muchos hogares. Pero para Charlotte Meyer, una mujer neerlandesa, esa tarea doméstica derivó en un hallazgo extraordinario: 35 grabados originales de Rembrandt que habían permanecido guardados durante casi un siglo.

Estas obras son exhibidas en un museo de Zutphen, una ciudad ubicada a 115 kilómetros al este de Ámsterdam.

Las obras habían sido heredadas años atrás, tras la muerte de su abuelo, quien las adquirió entre 1900 y 1920 por apenas unos pocos florines, cuando los grabados no despertaban mayor interés entre los coleccionistas. De pequeño formato —algunos de apenas unos centímetros—, los trabajos se conservaban en excelente estado dentro de una carpeta familiar que Meyer decidió revisar recién en 2020.

En un primer momento, la mujer dudó de la autenticidad de las piezas y temió que pudieran tratarse de falsificaciones, algo frecuente en el mercado del arte. Sin embargo, expertos que examinaron la colección confirmaron que se trataba de grabados originales del maestro holandés del siglo XVII, considerado uno de los grandes exponentes del arte occidental.

El descubrimiento marcó un punto de inflexión para Meyer, quien desde entonces amplió su colección hasta reunir más de 70 obras de Rembrandt y artistas contemporáneos. Desde marzo, las piezas —incluidos los 35 grabados heredados— se exhiben en el Museo Stedelijk de Zutphen bajo el título “Rembrandt, From Dark to Light”. La propia Meyer participa en visitas guiadas centradas en el simbolismo presente en los grabados.

Aunque la coleccionista evitó revelar el valor económico de las obras, recientes subastas confirman la alta cotización del artista. En diciembre pasado, un retrato fechado hacia 1656 se vendió por 3,1 millones de libras en Christie’s, mientras que un dibujo titulado Young Lion Resting alcanzó los 17,9 millones de dólares en Sotheby’s, cifras récord para trabajos del maestro en manos privadas.

El caso de Meyer no es aislado. En los últimos años se conocieron otros hallazgos fortuitos de obras vinculadas a Rembrandt en colecciones familiares, lo que demuestra que, incluso siglos después, el legado del artista aún puede aparecer en los lugares más inesperados. (NA)