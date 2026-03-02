La Euroliga suspende más partidos ante la guerra en Medio Oriente

La Euroliga anunció este lunes la suspensión de dos partidos de la trigésima jornada por los ataques y bombardeos en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los partidos afectados por la decisión son Maccabi-Hapoel Tel Aviv y Partizán-Dubái se cancelaron sin reprogramación, ante el cierre temporal del espacio aéreo.

"La Euroliga evaluará con los equipos afectados las mejores opciones para reprogramar los partidos, siguiendo de cerca los últimos acontecimientos y manteniendo una comunicación constante con las autoridades locales e internacionales, así como con todas las organizaciones pertinentes, para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los involucrados", anunció la competencia en un comunicado.

El Hapoel Tel Aviv, que se encontraba de camino a Atenas, tras conocer la decisión de la Euroliga anunció que continuará su viaje hasta Sofía (Bulgaria) donde iba a jugarse el partido ante el Maccabi. En sus redes sociales, anunció que el equipo se quedará establecido en la capital búlgara "proporcionar el marco y las condiciones necesarias para su éxito".

La Euroliga ya se vio obligada a suspender anteriormente el encuentro Hapoel Tel Aviv y París Basketball, previso para diciembre y que quedó postergado a raíz de no poder viajar los parisinos a Estambul a raíz de la guerra en Gaza.

El reglamento de la competición exige vuelos directos para los equipos en las semanas de doble jornada.