El próximo fin de semana se disputará el Torneo de la Mujer de newcom

El Torneo de la Mujer de newcom se disputará entre el sábado 7 y domingo 8 en nuestra ciudad.

El mismo, organizado por Valkyrias, se llevará a cabo en la cancha del Club Sportivo Noroeste (Brasil 1450).

Participarán del mismo 16 equipos, comprendidos en las categorías +60 y+40, lo cual totalizará, aproximadamente, unas 200 jugadoras provenientes de Punta Alta, la Comarca Serrana, Villalonga, Río Colorado, Beltrán y Viedma, además de las representantes de nuestra ciudad.

El torneo será abierto al público en general que quiera ir a presenciarlo, iniciando ambas jornadas a las 9 y con entrada gratuita.

El campeonato tiene como fin conmemorar el día de la mujer, enfatizando, paralelamente, la importancia del deporte en las mujeres adultas.

El newcom es deporte que mejora la capacidad aeróbica, la movilidad, equilibrio y la fuerza muscular sin impacto. Sobre todo, favorece a las jugadoras en cuestiones cognitivas y socialización.