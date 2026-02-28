Con Delfina Lombardi, Argentina se clasificó al Mundial sub 20 tras vencer a Colombia

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

La selección femenina de fútbol sub 20 cerró este sábado el Sudamericano de la categoría venciendo a Colombia y obtuvo la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

En Paraguay, sede del torneo, Argentina se impuso 3 a 0 en el último compromiso con tantos de Denise García Rojo y Mercedes Diz, en dos oportunidades.

Así, la albiceleste, con la bahiense Delfina Lombardi en el plantel (jugó cuatro partidos y anotó un gol), se aseguró un lugar en el Mundial, a desarrollarse en Polonia del 5 al 27 de septiembre.

La Selección tuvo una notable primera fase (4-0-0) y bajó un poco el nivel en el hexagonal final (2-1-2), aunque le alcanzó para clasificar.

El primer tiempo ante las colombianas fue reñido, con intenciones más claras por parte del elenco conducido por Christian Meloni, que sobre el final tuvo una clara en los pies de Kishi Núñez, la goleadora del torneo con siete tantos.

En tanto, el conjunto colombiano buscó imponerse de contra en la segunda mitad del primer tiempo, pero tampoco doblegó el arco defendido por Priscila Siben.

El complemento tuvo protagonismo argentino y a los 26 minutos se rompió el cero gracias a una arremetida colectiva que terminó con una acción definida por Denise García Rojo.

Posteriormente, a los 37, Mercedes Diz convirtió el segundo. Y habría tiempo para uno más: otra vez Diz, otra vez de cabeza, a los 47, para que la albiceleste complete un excepcional e histórico torneo.

La bahiense Lombardi, ante Bolivia

Lombardi, por su parte, se encuentra a la expectativa de poder disputar su segundo Mundial sub 20 ya que disputó el de 2024 en Colombia, jugando todos los partidos y anotando ante Alemania, en los octavos de final.

Todos los resultados

Fase de grupos

7/2 - Fecha 1: Argentina 2-1 Ecuador

​​​​9​​/2 - Fecha 2: Argentina 4-0 Perú (Lombardi fue titular)

11/2 - Fecha 3: Argentina 4-0 Bolivia (titular y el cuarto gol)

13/2 - FEcha 4: Argentina 2-1 Brasil

Hexagonal

16/2 - Fecha 1: Argentina 2-2 Venezuela

19/2 - Fecha 2: Argntina 0-1 Ecuador (ingresó en el complemento)

22/2 - Fecha 3: Argentina 0-4 Brasil (titular)

25/2 - Fecha 4: Argentina 4-0 Paraguay

28/2 - Fecha 5: Argentina 3-0 Colombia