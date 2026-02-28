Eduardo Coudet será el entrenador de River

"El Chacho" Coudet confirmó su regreso. Foto: Archivo La Nueva.

El entrenador Eduardo Coudet llegó hoy a un acuerdo para dirigir a River, en reemplazo de Marcelo Gallardo, quien dejó su puesto durante esta semana.

"Chacho" Coudet, actualmente en Alavés, rescincindirá su contrayo con el club español y el miércoles venidero llegaría a la Argentina para firmar su vínculo con River hasta diciembre de 2027, según un anticipo de Noticias Argentinas.

Esta novedad se da a pesar que días atrás el propio entrenador había negado la posibilidad, en declaraciones a la prensa tras caer el Alavés ante Levante por 2-0.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego de su experiencia en Europa, donde también dirigió a Celta de Vigo, Coudet volvería a Sudamérica, donde estuvo al mando del Inter de Porto Alegre y Atlético Mineiro.

Como entrenador en nuestro país tuvo dos pasos muy buenos por Rosario Central y Racing.

Ahora, dirigirá a River, donde fue jugador y siempre estuvo muy arraigado a la institución.