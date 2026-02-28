El mensaje de la Fórmula 1 tras la escalada bélica en Medio Oriente

La situación no afectaría el debut de Franco Colapinto a bordo del nuevo A526 de Alpine ya que se correrá en Australia. Foto: Alpine.

La Fórmula 1 sumó este sábado una preocupación inesperada a menos de una semana del inicio de la temporada 2026 luego de que la escalada de violencia en Medio Oriente pusiera bajo la lupa la realización de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita.

A seis semanas de la fecha prevista para la carrera en el Circuito de Sakhir, donde hoy cayó un misil iraní a pocos kilómetros, la organización y la FIA aseguraron que siguen de cerca el conflicto y que, por ahora, los eventos se mantienen en pie.

La situación se volvió especialmente delicada tras las ataques militares iraníes contra bases estadounidenses en la región, incluyendo uno Bahréin, en la zona de Juffair, Manama. Este lugar es conocido por ser frecuentado por gran parte del paddock de la F1 cuando la máxima categoría visita el estado del Golfo.

Frente a este panorama la empresa organizadora Fórmula One Management confirmó que sigue con atención lo ocurrido en la zona de fuego.

“Nuestras próximas tres carreras son en Australia, China y Japón, no en Medio Oriente; esas carreras no se realizarán hasta dentro de varias semanas. Como siempre, seguimos de cerca cualquier situación como esta y trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades pertinentes”, indicó en un mensaje enviado al sitio Planet F1.

La tensión ya tuvo consecuencias concretas: McLaren y Mercedes debían realizar una prueba de neumáticos Pirelli de dos días en Bahréin, pero la actividad fue cancelada. Los equipos y el personal que ya estaban en el país comenzaron a buscar vuelos alternativos para regresar al Reino Unido o viajar directamente a Australia, donde se abrirá la temporada el próximo fin de semana.